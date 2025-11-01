Lecco, nuovo presidio pro-Palestina contro le bombe su Gaza

In piazza sabato 1 novembre attivisti e cittadini per la popolazione palestinese

LECCO – Tra slogan e bandiere, il cuore di Lecco ha ospitato un nuovo momento di mobilitazione a sostegno della causa palestinese. Un presidio che ha visto la partecipazione di alcune attivisti ma anche liberi cittadini, riunitisi per esprimere vicinanza alla popolazione di Gaza e chiedere uno stop ai bombardamenti.

L’iniziativa si è svolta oggi pomeriggio, sabato, in piazza XX Settembre. Tutti uniti per “dire basta al genocidio in atto”. “Con la Palestina fino alla liberazione”, recitava il volantino con cui è stato promosso il presidio.

Una continuità di proteste che negli ultimi mesi ha segnato anche il territorio locale, riflettendo un clima internazionale ancora carico di tensione e dolore, con Gaza “ancora sotto le bombe”.

Diverse persone hanno scelto di unirsi all’iniziativa per “non restare indifferenti” di fronte alle immagini e alle notizie che giungono dal Medio Oriente, sottolineando l’urgenza di una soluzione diplomatica e del rispetto dei diritti umani.