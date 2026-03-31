Lecco, parcheggi e sosta: Rete per Lecco propone un servizio di navette tra il centro e gli hub periferici

Il gruppo civico interviene dopo l’introduzione delle strisce gialle e blu proponendo collegamenti frequenti tra hub esterni e centro città

I promotori: “Necessario riequilibrare la mobilità urbana senza penalizzare chi vive e lavora in città”

LECCO – Un servizio navetta circolare e frequente che colleghi gli hub periferici al centro città: questa è la proposta di Rete per Lecco per risolvere le problematicità segnalate in seguito all’eliminazione dei parcheggi liberi a favore delle strisce gialle e blu.

Secondo il gruppo civico, le difficoltà sono reali e vanno affrontate a partire da chi vive la città ogni giorno. “I residenti, soprattutto negli edifici costruiti fino agli anni ’70, non dispongono di posti auto sufficienti – dichiarano la coordinatrice Angela fortino e il referente alla Vivibilità Fabrizio Bianchi -. I pendolari, compresi molti lecchesi delle zone periferiche, sono penalizzati da un trasporto pubblico poco efficiente e da costi elevati per parcheggiare vicino alla stazione. Chi si reca in centro per lavoro, commissioni o turismo ha bisogno di soste brevi, accessibili e a prezzi ragionevoli”.

Rete per Lecco sostiene che comprimere le opzioni nel centro città non sia una reale soluzione, ma un’aggravante alle condizioni di traffico. Da qui la proposta del gruppo civico, che ambisce a trovare una soluzione che integri efficienza e attenzione ai bisogni dei cittadini: “Bisogna indirizzare una parte dell’utenza verso parcheggi periferici, esistenti o da potenziare, liberando spazio per residenti e pendolari”. Strategia applicabile, tuttavia, solo grazie a un sistema di collegamento con il centro storico: “Serve un sistema integrato di parcheggio e trasporto tramite navetta con costi accessibili e tempi di attesa minimi”.

Solo così, secondo i promotori, sarà possibile ridurre il caos e migliorare una situazione che da mesi genera polemiche e divisioni.