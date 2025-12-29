Lecco, ripartono i lavori all’asilo nido di via Timavo a Bonacina: ok della Giunta

Via libera al progetto stralcio e al nuovo quadro economico dell’opera che ammonta a 1.829.790 euro

L’assessora ai Lavori pubblici Maria Sacchi parla di “ripartenza formale” dell’opera, dopo la chiusura con accordo bonario del contratto con il consorzio aggiudicatario Invitalia

LECCO – La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto stralcio e al nuovo quadro economico per i lavori di demolizione e ricostruzione dell’asilo nido di via Timavo, nel rione Bonacina. Un passaggio amministrativo che segna la ripartenza formale dell’intervento, dopo una fase complessa che aveva portato alla risoluzione del contratto con il precedente affidatario.

A chiarire i contenuti dell’atto è l’assessora ai Lavori pubblici Maria Sacchi, che inquadra l’approvazione come un momento di svolta: “Il terzo asilo nido della città di Lecco riprende il suo cammino verso la realizzazione”. Un percorso che, come precisato, arriva “chiuso con accordo bonario, dopo aver intrapreso la risoluzione per inadempienza, con il consorzio risultato aggiudicatario da Invitalia”.

L’approvazione del progetto stralcio consente ora di sbloccare la fase successiva: “Abbiamo approvato il progetto stralcio, che consente di poter procedere con l’iter amministrativo di nuovo affidamento”, spiega Sacchi. La tempistica è già definita: “La gara sarà pubblicata tra fine anno ed inizio gennaio 26, al fine di poter poi avviare i lavori dalla metà di gennaio”.

Il nuovo quadro economico dell’opera è stato fissato in 1.829.790 euro. Una cifra che recepisce gli adeguamenti necessari per completare l’intervento, in linea con quanto illustrato nei giorni scorsi in Consiglio comunale dal sindaco Mauro Gattinoni. Durante la seduta del 22 dicembre, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Giovanni Tagliaferri (OPL), il primo cittadino aveva spiegato che la variante progettuale partiva dallo stato di avanzamento dei lavori e dalle perizie effettuate, tenendo conto dell’aggiornamento dei listini pubblici. Oltre ai 100 mila euro già stanziati, erano stati stimati ulteriori 150 mila euro per arrivare a conclusione.

Resta centrale il rispetto delle scadenze legate al PNRR. Su questo punto l’assessora ribadisce l’attenzione dell’amministrazione: “Ringrazio i funzionari che hanno lavorato perché si possa ottimizzare il tempo e rispettare le tempistiche che ad oggi prevedono la rendicontazione per il 30 giugno 2026”.

Con l’atto approvato dalla Giunta del Comune di Lecco, il progetto dell’asilo nido di via Timavo rientra dunque su un binario amministrativo definito, con l’obiettivo di arrivare al completamento entro i termini previsti.