Lecco, scontro sulla Commissione Controllo e Garanzia: Orizzonte per Lecco replica al Pd

La civica replica alle dichiarazioni del Pd locale e di Manuel Tropenscovino dopo la nomina della Commissione

Mauro Fumagalli contesta i toni del confronto politico e rivendica la propria esperienza consiliare: “Lavorerò rispettando le persone”

LECCO – Lo scontro sulla Commissione Controllo e Garanzia del Comune di Lecco prosegue anche fuori dall’aula consiliare. Dopo le recenti dichiarazioni degli esponenti del Partito Democratico locale, e in particolare l’intervento radiotelevisivo del dirigente Pd Manuel Tropenscovino, la civica Orizzonte per Lecco interviene sulla vicenda rivendicando il ruolo delle diverse componenti di minoranza e contestando i toni utilizzati nel confronto politico cittadino.

La questione riguarda la composizione della Commissione Controllo e Garanzia, organismo previsto dallo Statuto comunale con funzioni di verifica sull’attività amministrativa e di tutela delle prerogative delle minoranze. Lo Statuto stabilisce inoltre che il presidente della commissione venga eletto al suo interno con il voto dei soli consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

Nel comunicato, Orizzonte per Lecco sottolinea che in Consiglio comunale sono presenti due forze di minoranza e sostiene che entrambe debbano essere rappresentate negli organismi consiliari. La civica respinge quindi l’idea che la Commissione possa essere considerata una prerogativa di una sola forza politica.

“Non è, e non può essere considerata, una proprietà riservata di una singola lista che si autoproclama ‘unica vera opposizione’”, afferma Orizzonte per Lecco, secondo cui garantire la rappresentanza delle diverse minoranze costituirebbe un elemento di tutela del pluralismo.

La posizione arriva dopo la seduta del Consiglio comunale del 21 settembre, nella quale è stata istituita la Commissione Controllo e Garanzia e sono stati nominati i componenti. L’elezione di Mauro Fumagalli, capogruppo di Orizzonte per Lecco, sostenuto dai voti della maggioranza, ha provocato la contestazione delle forze di centrosinistra presenti in Consiglio.

Nel suo intervento, Orizzonte per Lecco critica anche il comportamento del Pd nelle altre commissioni consiliari, sostenendo che i rappresentanti della civica sarebbero stati esclusi dalle votazioni relative alla loro composizione.

“La minoranze valgono tutte, purché una valga più delle altre”, è la sintesi scelta dalla civica, che invita il Pd locale a concentrare il confronto anche sulle scelte amministrative e sulle opere rimaste incompiute, chiedendo una riflessione sul lavoro svolto negli anni precedenti.

Una parte specifica della replica riguarda poi le dichiarazioni attribuite a Manuel Tropenscovino, che avrebbe definito gli avversari politici “utili idioti”. A rispondere è Mauro Fumagalli, che rivendica la propria esperienza politica e contesta il ricorso a espressioni personali nel confronto tra forze politiche.

“Sentirsi definire ‘utile idiota’ da un dirigente politico meriterebbe una risposta per le rime, ma non lo farò. Gli ricordo però che, prima ancora che lui nascesse, io sedevo già in Consiglio Comunale. I suoi predecessori politici sapevano confrontarsi anche duramente, ma sempre con qualità, educazione e correttezza. Oggi assistiamo a un’altra scuola: l’insulto al posto dell’argomento e la delegittimazione personale al posto del confronto. Prima di distribuire patenti agli altri, sarebbe opportuno guardare in casa propria e riflettere sulla qualità del contributo che si dà alla città. Per parte mia, continuerò come ho sempre fatto: lavorando in Consiglio e nelle commissioni con serietà, confrontandomi sulle idee e rispettando le persone, nell’esclusivo interesse dei lecchesi”, dichiara Fumagalli.

Orizzonte per Lecco conclude ribadendo la propria intenzione di proseguire l’attività consiliare concentrandosi sulle proposte e sul confronto sui contenuti. “Non risponderemo agli insulti con altri insulti”, afferma la civica, che rivendica una storia di impegno, trasparenza e radicamento sul territorio e assicura di voler continuare a lavorare “per il bene della comunità lecchese”.