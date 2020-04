Lecco si confronta con l’Europa, focus dell’onorevole Fiocchi sulle comunità locali

Web conference con gli esponenti dei vari settori del territorio

4 maggio ore 18.30 diretta sulla pagina Facebook di Pietro Fiocchi

LECCO – Dopo l’interesse suscitato dalla web-conference dello scorso 27 aprile alla quale hanno partecipato l’On.Guido Crosetto, l’Eurodeputato On. Carlo Calenda ed esponenti del tessuto socio economico lecchese quali: Marco Galimberti (Camera di Commercio), Daniele Riva (Confartigianato), Lorenzo Riva (Confindustria), Luigi Sabadini (Api) e Laura Sanvito (Lake Como Food Tours), l’On. Pietro Fiocchi europarlamentare lecchese e promotore dell’iniziativa, ha deciso di replicare con una seconda data.

Lunedì 4 maggio alle ore 18.30, in diretta sulla pagina Facebook di Pietro Fiocchi moderati dal giornalista Marcello Villani interverranno: l’On. Carlo Fidanza Europarlamentare FdI-ECR, l’On. Massimiliano Salini FI-PPE, Emanuele Bezzi (Coldiretti Lecco Como), Marco Caterisano (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), Sergio Piazza (Associazione Nazionale Costruttori Edili Lecco), Antonio Rocca (Associazione Liberi Professionisti).

“Come eurodeputato espressione del territorio mi son sentito in dovere di ascoltare e dialogare con gli esponenti delle varie componenti delle forze economiche e sociali, il mio impegno è anche quello di dar voce alla mia gente recependo e portando in Europa le loro istanze – ha detto Pietro Fiocchi -. Io sono orgogliosamente lecchese, amo la mia terra e la mia Patria, l’Italia. Credo nella solidarietà, voglio essere cittadino e non suddito, per questo farò il mio dovere e la mia parte ad ogni costo”.