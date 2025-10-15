Lecco. Successo per l’incontro di Azzurro Donna dedicato alla salute delle donne

L’evento, dedicato alla prevenzione, ha coinvolto esperti di ginecologia e ostetricia

LECCO – Presso la sede di Forza Italia a Lecco, si è svolto un importante incontro promosso da Azzurro Donna, anima femminile del partito, da sempre attenta alle tematiche legate alla salute e al benessere delle donne, il 12 ottobre. L’evento, incentrato sulla prevenzione, ha visto la partecipazione di professionisti di altissimo livello nel campo della ginecologia e dell’ostetricia.

Protagonisti dell’incontro sono stati il Prof. Gregorio Del Boca e la Dott.ssa Anna Biffi, veri ambasciatori del benessere a tutto tondo della persona, che con grande competenza ed empatia hanno coinvolto il pubblico in un dialogo aperto e partecipato. L’approfondimento ha trattato tematiche fondamentali legate alla cura e alla prevenzione dell’apparato genitale femminile, ma ha affrontato anche aspetti più ampi della salute globale.

In una sala gremita e attenta, l’evento ha avuto l’onore di accogliere ospiti illustri, tra cui Giulio Gallera, Consigliere Regionale e membro della Commissione Sanità della Regione Lombardia, che nel suo intervento ha ricordato l’impegno di Forza Italia nel promuovere una sanità moderna, al passo con i tempi e attenta alle esigenze della collettività, senza mai perdere di vista i valori umani fondamentali da salvaguardare in ogni decisione di politica pubblica.

Si tratta solo del primo appuntamento di un programma articolato su cui Azzurro Donna sta lavorando con grande impegno, raccogliendo suggerimenti direttamente dal territorio per rispondere in maniera concreta e mirata ai bisogni delle donne.

Un grande successo per Azzurro Donna e, più in generale, per Forza Italia Provincia di Lecco, guidata con passione e determinazione dal Segretario Provinciale Roberto Gagliardi, che ha dichiarato: “Sono estremamente soddisfatto per la riuscita di questo evento, perfetta espressione dei valori fondamentali di Forza Italia. Ringrazio le nostre esponenti locali di Azzurro Donna, che lavorano con grande dedizione per la crescita del partito in provincia, e i relatori e gli ospiti illustri che hanno arricchito questo momento”.

“Un ringraziamento particolare va al Consigliere Regionale Giulio Gallera, la cui presenza ha confermato la vicinanza e la sensibilità del partito verso il territorio e le tematiche che lo riguardano” ha concluso Gagliardi.