Lecco, tanti temi in Consiglio. Focus sulla sicurezza: “Tema che non va banalizzato”

Diversi interventi in Aula sull’iniziativa di ReR e Casapound

Tante le comunicazioni e le domande di attualità che hanno aperto la seduta

LECCO – Sicurezza e Teatro della Società sono stati i due temi che hanno tenuto banco in apertura del Consiglio comunale di Lecco di lunedì 21 settembre, caratterizzato da numerose comunicazioni e domande di attualità presentate dai consiglieri di maggioranza e minoranza.

Sul fronte della sicurezza, si è discusso inevitabilmente della cosiddetta “Camminata per la sicurezza” organizzata dal Comitato Remigrazione e Resistenza (ReR) e CasaPound la scorsa settimana, oltre al violento pestaggio ai danni di uno studente avvenuto nei giorni scorsi all’esterno dell’istituto Badoni.

Sull’iniziativa di ReR e Casapound è intervenuto Mauro Fumagalli (Orizzonte per Lecco), che ha sottolineato la necessità di distinguere il giudizio politico dal ruolo delle istituzioni. “In uno Stato di diritto non può esserci spazio o indulgenza per il fai da te”, ha detto, richiamando la necessità che la questione della sicurezza venga affrontata attraverso gli strumenti istituzionali.

Sul tema è intervenuto anche Pietro Regazzoni (PD), collegando gli episodi di violenza a una più ampia riflessione sul tema educativo. “Dobbiamo interrogarci sul tema educativo dei nostri ragazzi e su quale debba essere il ruolo dell’amministrazione”, ha osservato. Regazzoni ha inoltre richiamato il video del pestaggio avvenuto fuori dal Badoni, finito sui social e rilanciato anche da esponenti di estrema destra che hanno annunciato spedizioni punitive. “La sicurezza è un tema serio e non ha soluzioni facili”, ha aggiunto.

Da parte della maggioranza, Gianluca Bezzi (FdI) ha invitato tutte le forze politiche ad affrontare la questione con uno spirito di collaborazione. “Abbiamo ricette diverse ma un intento comune”, ha sottolineato, chiedendo quindi di lavorare insieme sul tema della sicurezza.

Tra le domande di attualità, Greta Gianola (Civica Boscagli) ha invece posto l’accento sul rapporto tra giovani e sicurezza. “Dobbiamo essere parte attiva nel cercare di trovare una soluzione”, ha spiegato, ricordando che accanto ai ragazzi coinvolti negli episodi di cronaca ci sono molti giovani che vogliono impegnarsi concretamente. “Non basta parlare dei giovani, bisogna anche parlare con loro”, ha aggiunto chiedendo poi all’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Lorella Cesana da dove partire per poter impostare un lavori capillare di confronto sulle necessità dei giovani.

Più incalzante l’intervento di Paolo Fiocchi (Gruppo Misto), che ha ribadito di voler verificare sul campo l’operato della nuova amministrazione su un tema che, ha ricordato, è stato centrale durante la campagna elettorale. “Continuo a ricevere domande e segnalazioni”, ha spiegato Fiocchi, chiedendo all’amministrazione di indicare con chiarezza cosa intenda fare nel concreto nei prossimi 5 anni di mandato.

Sul tema della camminata per la sicurezza è intervenuto anche Stefano Valsecchi (PD), che ha chiesto direttamente al sindaco Filippo Boscagli di prendere le distanze dall’iniziativa.

Dal canto suo il sindaco ha dichiarato: “L’autodeterminazione della sicurezza in città è inaccettabile”. Boscagli ha ricordato che il giorno successivo all’evento, insieme all’assessore alla Polizia Locale Marco Caterisano, aveva partecipato al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dove si era parlato anche di zona rossa, furti e sicurezza delle strade. “Abbiamo avuto un parere favorevole del Cosp sia per l’estensione della zona rossa che per i controlli extra a contrasto dei furti in abitazione, fastidiosa piaga nella nostra città e infine anche sull’eventuale impiego dei militari di ‘Strade Sicure’ per presidiare alcune zone più fragili, come la stazione. Vorremmo mettere più telecamere e aumentare il personale della Polizia locale” ha aggiunto.

Rispondendo alla domanda di Veronica Rosa (Fattore Lecco) il sindaco ha quindi richiamato anche la situazione del parco Eunice Kennedy, diventato negli ultimi mesi uno dei luoghi simbolo del dibattito cittadino sulla sicurezza. “Per anni non si è voluto intervenire, ma i problemi c’erano”, ha affermato Boscagli, ricordando che esiste una documentazione relativa agli episodi di vandalismo e che alcuni residenti hanno anche citato in giudizio l’amministrazione, con il procedimento ancora in corso. “Vogliamo essere seri, la sicurezza non va banalizzata. Con ogni nostro strumento a disposizione affronteremo il tema”, ha aggiunto il primo cittadino, sottolineando ancora una volta anche la necessità di affrontare la questione educativa. “Proprio al parco Kennedy – ha ricordato – l’amministrazione sperimenterà una nuova modalità di intervento tramite gli educatori di strada”.

Teatro della Società

Altro grande tema della serata è stato quello del Teatro della Società, la cui situazione continua a preoccupare in vista della stagione teatrale. La questione è stata al centro del confronto politico, insieme alle altre problematiche di attualità che riguardano la città.

Nel corso della seduta sono state inoltre presentate domande sulle tariffe del Bione e sulla situazione del centro di raccolta rifiuti.

Proprio durante la discussione delle domande di attualità si è aperto un ulteriore confronto sui tempi della seduta. La presidente del Consiglio comunale Virginia Tentori ha infatti proposto di rinviare le risposte ancora mancanti trasformandole in interpellanze a risposta scritta per via dei tempi stretti. La minoranza ha però contestato l’ipotesi, osservando che si sarebbe trattato di un inedito (“più volte, nella precedente consiliatura, i tempi sono stati sforati per poter rispondere puntualmente a tutte le domande che venivano poste” ha ricordato Emanuele Manzoni di Alleanza Verdi e Sinistra, ndr) e che non rispondere alle domande avrebbe rappresentato un gesto poco rispettoso, innanzitutto nei confronti dei cittadini lecchesi.

Alla fine, dopo 5 minuti di pausa, con il consenso anche della maggioranza, si è scelto di proseguire e consentire agli assessori interessati di rispondere a tutte le domande presentate.