Lecco. Venerdì 8 maggio, il confronto pubblico tra i candidati sindaci, organizzato da Lecconotizie.com

Inizio ore 20:30 presso la Sala Don Ticozzi. Serata aperta al pubblico fino a esaurimento posti

LECCO – Organizzare un confronto pubblico tra i candidati sindaci di Lecco ci è sembrato un passo doveroso. Nei confronti dei nostri lettori, prima di tutto, ma più in generale della città. Perché ci sono momenti in cui un quotidiano locale non può limitarsi a raccontare la campagna elettorale: deve anche creare occasioni utili affinché il dibattito pubblico sia più chiaro, più concreto, più accessibile a tutti.

È con questo spirito che Lecconotizie promuove il confronto pubblico di venerdì 8 maggio alla Sala Don Ticozzi, con inizio alle ore 20:30. Un appuntamento che rappresenta il naturale proseguimento di un percorso editoriale iniziato nelle scorse settimane con “3 domande per 30 secondi”, il format video che abbiamo dedicato ai candidati sindaci in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio.

Sette puntate, sette temi, tre domande identiche per tutti e trenta secondi a disposizione per rispondere. Un format volutamente semplice, diretto, immediato. Dalla città che cambia alla sicurezza, dai servizi alla mobilità, fino alle scelte più difficili che attendono chi amministrerà Lecco nei prossimi anni.

L’obiettivo era uno soltanto: mettere i cittadini nelle condizioni di confrontare idee, priorità e visioni in modo chiaro, senza filtri e senza inutili sovrastrutture. (Puntata 1, Puntata 2, Puntata 3, Puntata 4, Puntata 5, Puntata 6, Puntata 7)

Il confronto pubblico dell’8 maggio nasce dalla stessa convinzione. Perché una campagna elettorale non può ridursi a una somma di slogan, post sui social o dichiarazioni separate che scorrono veloci e si consumano nel giro di poche ore. Governare una città è un’altra cosa. Significa prendere decisioni che incidono concretamente sulla vita quotidiana delle persone: sul traffico che affrontiamo ogni mattina, sui servizi che utilizziamo, sulla sicurezza dei quartieri, sul commercio locale, sulle opportunità per i giovani, sulla qualità della vita di una comunità intera.

Per questo riteniamo importante che chi si candida a guidare Lecco possa confrontarsi apertamente davanti ai cittadini. Nello stesso luogo, con le stesse regole, sullo stesso piano. Perché il confronto diretto ha ancora un valore enorme: permette di capire non solo cosa viene promesso, ma anche come vengono affrontate le domande, le criticità, le obiezioni. Permette di cogliere preparazione, equilibrio, concretezza, capacità di visione.

Anche il ruolo del giornalismo locale passa da qui. Informare non significa soltanto pubblicare notizie, ma contribuire a mantenere vivo uno spazio pubblico serio, credibile e partecipato. Un giornale radicato nel territorio (Lecconotizie.com quest’anno festeggia 15 anni) ha anche questa responsabilità: aiutare una comunità a fermarsi, ascoltare e riflettere in un tempo in cui tutto tende a essere veloce, superficiale e divisivo.

Lecco sta vivendo una fase importante della propria storia. È una città che negli ultimi anni è cresciuta, cambiata, trasformata. Una città che ha davanti opportunità importanti ma anche problemi concreti da affrontare. Le prossime elezioni amministrative non riguardano soltanto il nome del futuro sindaco: riguardano l’idea stessa di città che vogliamo costruire nei prossimi anni.

Ed è per questo che crediamo che il confronto abbia ancora un significato profondo. Non come spettacolo politico, ma come esercizio di responsabilità collettiva. Perché una comunità sceglie meglio quando ha la possibilità di ascoltare davvero.

Nel nostro piccolo, sentivamo fosse giusto fare la nostra parte.

Si ricorda che l’incontro è aperto al pubblico fino a esaurimento posti