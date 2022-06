Appuntamento in diversi comuni del lecchese sabato 4 e domenica 5 giugno

Arrigoni (Lega): “Un’opportunità per saperne di più sul referendum e abbattere il muro di silenzio eretto nei confronti del cambiamento”

LECCO – Sabato 4 e domenica 5 giugno saranno 18 i gazebo allestiti dalla Lega per consentire ai cittadini lecchesi di informarsi in merito al Referendum riforma Giustizia di domenica 12 giugno:

“Si tratta di un’occasione per saperne di più sui cinque quesiti referendari – spiega il Senatore Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega in Lombardia del referendum della giustizia – aventi lo scopo di correggere finalmente le storture della giustizia italiana, troppo a lungo autoreferenziale e incapace di dare risposte serie a chi ha avuto bisogno”. A collaborare con Arrigoni anche Daniele Butti, commissario provinciale di Lecco.

Supportano il pensiero del Senatore gli esponenti leghisti: “Amministratori, militanti e attivisti della Lega sono tutti mobilitati per questo ultimo sprint, per dare un segnale forte della presenza del territorio lecchese in questa partita e contribuire all’obiettivo del quorum a livello nazionale, contro il muro di silenzio che media e politica hanno eretto per timore del cambiamento. La prossima settimana non mancheranno anche eventi speciali come il convegno di giovedì 9 giugno, alle ore 20.30 a Palazzo Falck “Io dico Sì. Cambiamo la giustizia!” che vedrà intervenire ospiti tecnici e politici”.

Di seguito i gazebo che saranno allestiti nel weekend: