Lega Giovani Lecco: “Carlo Piazza è la scelta giusta per guidare la città”

La Lega Giovani auspica compattezza e determinazione all’interno della coalizione di centrodestra

Bettega: “È una figura molto conosciuta e stimata dagli amministratori locali e soprattutto dai diversi stakeholder del territorio”

LECCO – La Lega Giovani della provincia di Lecco manifesta pieno sostegno alla candidatura di Carlo Piazza come futuro sindaco della città di Lecco.

“La proposta è nata all’interno della sezione cittadina ed è stata condivisa e approvata dal direttivo provinciale, trovando il pieno appoggio anche da parte del nostro movimento giovanile” dichiara Andrea Bettega, coordinatore provinciale della Lega Giovani.

“Conosco Carlo Piazza da diversi anni e so bene come lavora. È una persona seria, preparata, che conosce a fondo la macchina amministrativa, grazie anche alla sua esperienza maturata in provincia e in regione Lombardia lavorando fianco a fianco con Mauro Piazza e Alessandro fermi – prosegue Bettega – È una figura molto conosciuta e stimata dagli amministratori locali e soprattutto dai diversi stakeholder del territorio, con cui ha costruito nel tempo un rapporto solido e credibile”.

Bettega prosegue: “Siamo convinti che la sua figura rappresenti una chiave fondamentale non solo per il rilancio della città di Lecco, ma anche per guidare il centrodestra alla vittoria. Carlo è un candidato giovane, ma con un solido bagaglio di esperienza amministrativa e politica. È una persona competente, dinamica e in grado di dialogare con tutte le componenti della coalizione. Insieme alla squadra del centrodestra, potrà dare nuovo slancio e prospettive concrete alla città”.

La Lega Giovani si dichiara pronta a sostenere con entusiasmo la candidatura di Piazza, auspicando che l’intera coalizione di centrodestra possa ritrovare unità e compattezza attorno a questa proposta, nell’esclusivo interesse della città.

“Lecco ha bisogno di visione, concretezza e coraggio. Con Carlo Piazza possiamo costruire un futuro fatto di sviluppo, sicurezza e opportunità per tutti, a partire proprio dai giovani – conclude Andrea Bettega – Mi auguro che si riesca a trovare la quadra attorno al candidato entro settembre come ha ribadito anche l’ex presidente di provincia Daniele Nava in modo di affrontare la campagna elettorale con tempo e programmazione”.