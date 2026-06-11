Lega Giovani Lecco, Matteo Perillo nuovo coordinatore cittadino

Lo studente di giurisprudenza guiderà il movimento giovanile nel capoluogo

Perillo: “Vogliamo essere il collegamento tra cittadini e amministrazione”

LECCO – Nuova guida per la Lega Giovani cittadina. La sezione provinciale del movimento ha annunciato la nomina di Matteo Perillo come coordinatore della Lega Giovani di Lecco.

Studente di giurisprudenza e già candidato alle recenti elezioni comunali, Perillo viene indicato dal partito come una figura giovane ma già attivamente impegnata sul territorio, con particolare attenzione alle esigenze dei cittadini e delle nuove generazioni.

La nomina arriva in una fase di consolidamento per il gruppo lecchese della Lega. Nelle ultime settimane, infatti, è stata registrata l’elezione in Consiglio comunale di Roberto Manfreda e l’ingresso di nuovi giovani militanti che hanno scelto di aderire al progetto politico dopo aver conosciuto il movimento durante la recente campagna elettorale. Nel gruppo continuerà inoltre a svolgere un ruolo di riferimento Carlo Piazza, neo vicesindaco di Lecco e tra i più giovani amministratori del territorio.

A commentare la nomina è stato il coordinatore provinciale della Lega Giovani, Andrea Bettega: “La nomina di Matteo Perillo rappresenta un passo importante per il rafforzamento della Lega Giovani nella città di Lecco. Matteo è un ragazzo determinato, competente e profondamente legato al territorio: sono certo che saprà guidare il gruppo con entusiasmo, portando nuove idee e consolidando il nostro impegno tra i giovani”, ha dichiarato.

Il coordinatore provinciale ha inoltre sottolineato come la crescita del gruppo cittadino e l’elezione di rappresentanti nelle istituzioni siano il risultato del lavoro svolto negli ultimi mesi. “Piena fiducia nel lavoro di Perillo, faremo grandi cose assieme”, ha aggiunto.

Soddisfatto anche il neo coordinatore cittadino, che ha ringraziato il movimento per la fiducia ricevuta.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la volontà di lavorare al meglio per costruire una Lega Giovani sempre più rappresentativa e vicina ai ragazzi di Lecco”, ha affermato Perillo. Tra gli obiettivi indicati dal nuovo coordinatore vi è quello di valorizzare il coinvolgimento dei giovani avvicinatisi al partito durante la campagna elettorale e rafforzare il dialogo con il territorio.

Perillo ha inoltre annunciato l’intenzione di promuovere, insieme al neo consigliere comunale Roberto Manfreda, un tavolo di comunicazione aperto alla cittadinanza per raccogliere proposte, affrontare criticità e favorire il confronto sui temi di interesse locale.

Con questa nomina, la Lega Giovani punta dunque a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel capoluogo, affidandosi a una nuova generazione di amministratori e militanti chiamati a interpretare le esigenze del territorio e dei giovani lecchesi.