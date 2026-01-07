Lega Giovani risponde ai Giovani Democratici: “A Lecco sicurezza grazie a noi”

Il Coordinatore Provinciale Lega Giovani Lecco Andrea Bettega: “Abbiamo promosso iniziative concrete e visibili sul territorio”

L’invito ai Giovani Democratici all’incontro pubblico del 16 gennaio presso Lecco Hostel

LECCO – “La Lega, al Governo, sta facendo ciò che la sinistra non ha mai avuto il coraggio di fare”: queste le parole di Andrea Bettega, il Coordinatore Provinciale di Lega Giovani Lecco in risposta al comunicato dei Giovani Democratici sul tema sicurezza.

A livello tanto nazionale quanto locale, sostiene, si interviene con decisione, come risulta da proposte e iniziative quali il decreto sicurezza, per rafforzare il controllo del territorio, il pacchetto norme contro le borseggiatrici, le 39.000 nuove assunzioni di forze di polizia in tre anni, i 4.000 sgomberi di case occupate abusivamente in tre anni, e i progetti di videosorveglianza.

“Noi assumiamo il doppio di quanto assumevano i governi di sinistra, e abbiamo abbassato l’età media dei nostri poliziotti di 3 anni – afferma Bettega – Anche in Consiglio comunale, la Lega ha presentato diverse proposte e mozioni sul tema della sicurezza, tutte orientate a dare risposte concrete ai cittadini”.

Viene inoltre annunciato che presso la stazione di Lecco, a breve, ci sarà il presidio della polizia provinciale, che fungerà da deterrente per eventuali crimini.

“Colgo l’occasione per invitare i Giovani Democratici all’incontro pubblico che proporremo venerdì 16 gennaio alle ore 21, presso il Lecco Hostel, con l’onorevole Giulio Centemero, sul tema fintech, crypto-attività e innovazione” chiude Bettega.