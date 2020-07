Lega nelle piazze questo fine settimana per tesseramento e raccolta firme

Gazebo della Lega in quattordici piazze nel lecchese

L’iniziativa per raccogliere adesioni e firme su immigrazione, fisco e vitalizi

LECCO – Sabato 4 e domenica 5 luglio i militanti e gli eletti della Lega sono mobilitati in un’iniziativa in ben venti piazze delle provincia di lecco per riprendere le attivita’ di tesseramento 2020 e sensibilizzare la popolazione con raccolta firme su argomenti quali “lo stop alla sanatoria sulla immigrazione, la pace fiscale tra governo e cittadini e in ultimo lo stop ai vitalizi.

“L’iniziativa – spiegano dal partito – è organizzata in questo momento ancora condizionato da i provvedimenti di contrasto contro il diffondersi dell’ epidemia da covid 19”

“La Lega Lombarda Lega Nord Salvini Premier – proseguono – scende in piazza per dare voce al popolo in questo momento di incertezza. I nostri gazebo saranno in numerose piazza della provincia di Lecco”

Tra i presenti ai gazebo ci saranno i senatori Antonella Faggi e Paolo arrigoni, l’on. Giulio Centemero, e il consigliere regionale Antonello Formenti, oltre ai sindaci ed i militanti.