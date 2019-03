Ufficializzata la lista per le prossime elezioni in Provincia

Il nome è “Lega Comuni per Lecco Provincia Autonoma”

LECCO – Sono stati due parlamentari del Carroccio, il senatore Antonella Faggi e l’onorevole Roberto Paolo Ferrari a depositare lunedì mattina, in Provincia, la lista dei candidati che correranno con la Lega per le prossime elezioni in Consiglio Provinciale.

Confermato il tris di consiglieri che già oggi siede in consiglio, ovvero Cinzia Bettega, capogruppo leghista in comune a Lecco , Stefano Simonetti che è consigliere al comune di Valgreghentino, ed Elena Zambetti consigliere al comune di Ello.

Completano la lista i consiglieri comunali Rosa Amati di Olgiate, Daniele Butti di Calolziocorte, Valentina Carioti di Esino Lario, Maurizio Fumagalli di Garbagnate Monastero, Eleonora Rigamonti di Calolziocorte, Marco Scaccabarozzi di Brivio.

Il nome della lista richiama il concetto di autonoma degli enti locali, tanto caro al partito. “La Lega Lombarda è stata strenua difenditrice delle Province come Ente Autonomo di Governo del territorio a supporto dei comuni anche in temopi in cui la difesa era impopolare” ricorda Stefano Parolari, commissario provinciale del partito.

“Aver presentato la lista con due parlamentari che hanno ricoperto il ruolo di sinaco di Lecco e di Oggiono, e quindi conoscono la Provincia, le funzioni e la utilità, ha il significato di quale sia l’attenzione delle Lega verso le province come ente di gestione del territorio e di coordinamento dei comuni”.