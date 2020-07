Legge anti-omofobia, Ambientalmente: “Come può Ciresa sostenere la protesta?”

Critiche sulla partecipazione del candidato del centro destra Ciresa al presidio in piazza

Ambientalmente: “Una persona moderata come lui come può sostenere posizioni così radicali?”

LECCO – Una presenza che è stata notata quella del candidato sindaco del centrodestra Peppino Ciresa alla protesta di giovedì sera in piazza contro la nuova legge anti-omofobia (vedi articolo).

Diversi i commenti apparsi sui social che sottolineano la partecipazione di Ciresa al presidio tra le forze politiche è Ambientalmente Lecco ad intervenire pubblicamente:

“Nell’anno 2020 nella centralissima piazza XX settembre un gruppo di persone ha manifestato contro una legge che difende gli omosessuali da insulti, botte e denigrazione. Il tutto in nome di un loro diritto a continuare a denigrare, insultare e vedere come “diversi” o ‘sbagliati’ persone che semplicemente vogliono vivere la loro vita come meglio credono e desiderano” dice Michele Zanesi portavoce di Ambientalmente Lecco.

“Tra di loro anche il candidato sindaco di centro destra Peppino Ciresa. Mi chiedo – prosegue Zanesi – come può lui, persona che si definisce moderata e dai forti connotati cattolici, sostenere tali posizioni così radicali. Il futuro che avanza…”