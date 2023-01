Letizia Moratti a Lecco: “Ho scelta una civica perché le ideologie sono superate”

Al bar Frigerio la presentazione dei candidati lecchesi che sostengono Letizia Moratti

In corsa alle prossime elezioni regionali con la Moratti sono: Miriam Lombardi, Riccardo Fasoli, Emilia Mandelli e Paolo Mauri

LECCO – Miriam Lombardi, Riccardo Fasoli, Emilia Mandelli e Paolo Mauri sono ufficialmente i quattro candidati lecchesi alle prossime elezioni regionali che sosterranno Letizia Moratti alla corsa per la presidenza della Regione Lombardia. E proprio la candidata presidente è arrivata in città oggi, sabato, in occasione della presentazione che si è tenuta al bar Frigerio di Piazza XX Settembre.

“Ho scelto di candidarmi con una lista civica perché credo che le ideologie siano ormai superate. La mia lista raggruppa professionalità ed esperienze diverse, che rappresentano una grande ricchezza“, ha tenuto a sottolineare la Moratti.

Sanità, viabilità e turismo sono tra le priorità per Letizia Moratti, come ha evidenziato nel suo intervento: “Nei due anni vissuti in Regione come assessore al Welfare ho riscontrato diverse criticità legate alla sanità, pertanto ho cominciato a mobilitarmi e a dare risposte in questo senso, anche se in così poco tempo non è possibile fare tutto”.

“Un altro grande problema è che la Lombardia non sta crescendo da dieci anni, e ha un indice di competitività molto basso, per questo intendo attrarre in regione investimenti, come già fatto per Expo – ha proseguito la Moratti – Anche i trasporti sono un tema da affrontare: in Lombardia c’è una governance sbagliata perché il settore è in mano per il 50% a Trenord e per il 50% a Ferrovienord, con il risultato che nessuno prende decisioni. Nel mio programma metteremo a gara il servizio di Trenord per cercare di ridurre ritardi e costi. Infine a livello turistico, il recente boom riscontrato nel territorio ha reso evidente come sia possibile attrarre visitatori, ma serve migliorare il marketing locale. Degno d’interesse deve diventare anche il terzo settore, una straordinaria risorsa che merita maggiore dignità in termini politici”.

A fare gli onori di casa al bar Frigerio di piazza XX Settembre, è stato il sindaco di Oliveto Lario Bruno Polti, nonché referente per la provincia lecchese con l’associazione Lombardia Migliore, a favore di quelle realtà che sostengono la candidata presidente.

“Di Letizia Moratti ormai sapete tutto – ha esordito Polti – si candida alle prossime elezioni con la lista civica Letizia Moratti di cui noi facciamo parte, con il supporto della lista Terzo Polo, formata da Italia Viva e Azione. Il nostro obiettivo è far sì che una fetta di popolazione voti alle regionali, e li convinceremo a sostenere la nostra lista”.

Quindi spazio ai candidati che si sono brevemente presentati.

La candidata Miriam Lombardi

Vicesindaco di Pescate, dal 2016 si è messa a disposizione dei pescatesi per riuscire a risolvere le problematiche del paese: “Mi sono candidata alla lista Moratti con onore e voglia di mettermi in gioco, non solo per Pescate, ma anche per tutto il territorio, arrivando all’intera regione”.

Il candidato Riccardo Fasoli

Sindaco di Mandello, sposa la visione amministrativa della lista Moratti, ovvero governare con pragmatismo: “Intendo fare qualcosa per la mia regione, dando risposte e concretezza al territorio, azioni che al momento la politica fa fatica ad attuare. È importante soprattutto dare ai cittadini quello di cui hanno bisogno, non quello che chiedono. Tanti temi a livello comunale sono di competenza regionale, pertanto le decisioni ricadono sugli enti locali, ed è per questo che intendo portare un punto di vista interno per instaurare una discussione”.

La candidata Emilia Mandelli

Cittadina di Brivio ed ex dirigente della Banca popolare di Lecco, si occupa da qualche tempo di turismo in Sardegna: “Ammiro la Dottoressa Moratti e mi auguro diventi la prima donna presidente regionale. Metto a disposizione le mie conoscenze a favore della Lombardia, soprattutto per quanto riguarda l’ambito turistico perché ritengo sia uno dei settori più innovativi e importanti da sostenere, soprattutto dopo il Covid”.

Il candidato Paolo Mauri

Con già esperienza politica alle spalle, è stato consigliere leghista di Merate e due volte membro del Parco Adda Nord: “Appoggio la Dottoressa Moratti perché in questa lista ho notato una visione prospettica che in altri contesti non si vede. In particolare vorremmo proporre il rilancio di Milano come centro finanziario: Moratti ne ha le capacità e lo ha già dimostrato a suo tempo con Expo”.