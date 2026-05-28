Lettera al Ministro Salvini: “Trasporto pubblico inefficiente, così non va più”

Le parole di Filippo Fumagalli, 25enne lecchese, studente di Fisioterapia a Milano, indirizzate al Ministro dei Trasporti

“Per anni ho fatto il pendolare e purtroppo sono ancora obbligato a farlo: non c’è stata una settimana in cui abbia trovato tutto in orario e in ordine”

LECCO – Riceviamo a pubblichiamo:

Buongiorno Ministro Salvini,

Sono Filippo Fumagalli, ho 25 anni, sono cittadino italiano e abito a Lecco, in Lombardia, una piccola e splendida città sul lago di Como. Le scrivo per comunicarle un disagio che ormai è diventato insopportabile.

Negli ultimi 3 anni sono stato – e sono tuttora – studente di Fisioterapia all’Università Statale di Milano. A breve conseguirò la laurea e nella testa comincio a ponderare idee sul mio futuro: su dove lavorare, vivere, costruire una famiglia. Amo questo paese e mi piacerebbe poterci vivere un giorno, ma in questi 3 anni ho imparato a non fare affidamento ai treni e ai trasporti pubblici. Per anni ho fatto il pendolare e purtroppo sono ancora obbligato a farlo: non c’è stata una settimana in cui abbia trovato tutto in orario e in ordine.

Come me, molti pagano abbonamenti da 116€ al mese per poter viaggiare (treno + metro); come me, molti non lavorano perché gli orari e gli obblighi di frequenza universitaria sono proibitivi. È una spesa che pesa sulle famiglie – e che sarebbe forse giustificata se, quanto meno, il servizio fosse adeguato.

Non citerò la situazione degli stipendi nel settore pubblico e nella sanità, che non sono minimamente adeguati al costo della vita in città come Milano -ma nemmeno a Lecco, seppur più piccola. Non citerò le difficoltà che hanno i giovani come me ad andare a vivere da soli e costruirsi un’indipendenza dignitosa, visti gli affitti e i prezzi delle case. Non citerò l’impossibilità di pensare anche solo lontanamente ad avere una famiglia e dei figli, senza alcuna sicurezza economica. Mi limito a chiederle di provare a fare ciò che il suo ruolo richiederebbe, Ministro dei Trasporti.

Provare a risolvere gli evidenti problemi dei trasporti pubblici potrebbe essere un primo passo per far sì che i giovani come me non perdano la voglia e la speranza di vivere in questo paese.

In tutta umiltà, non mi reputo uno di quei “cervelli in fuga” insostituibili che rappresentano una perdita enorme per il paese: ricercatori, medici, insegnanti, ingegneri. Sono semplicemente un giovane ragazzo che chiede di poter vivere – non sopravvivere – nel paese in cui è nato e cresciuto, che ama e che odierebbe lasciare. Ma purtroppo il rischio è di perdere anche noi, i “sostituibili”: quelli che spariscono senza fare notizia, la manovalanza che in silenzio e lontano dai riflettori fa il proprio dovere, sopporta le ingiustizie e i divari sociali. Quelli che le tasse non scelgono se pagarle o meno. Quelli che a fine mese sperano di mettere qualcosa da parte per un futuro, che sognano di comprare casa, di avere figli a cui poter dire che l’Italia è un bel posto in cui vivere.

Concludo dicendo che, pur rischiando di passare per un illuso, ho ancora un po’ di speranza: nei giovani, in questo paese e anche nelle istituzioni. Ma continuando così, anche quel poco che resta andrà via via a perdersi. E se finisce la speranza – che dicono sia l’ultima a morire – cosa ci resta?

Sperando che questa lettera arrivi ai suoi occhi, la ringrazio per il suo tempo.

Cordialmente,

Filippo Fumagalli