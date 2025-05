‘L’impegno dei cattolici in politica’, incontro a Lariofiere con Delrio e Toia

L’iniziativa di Comunità Democratica Lecco e Centro Culturale De Gasperi di Como

Ospiti Graziano Delrio e Patrizia Toia

LECCO/ERBA – Il Centro Culturale De Gasperi di Como e la Comunità Democratica di Lecco organizzano un importante momento di riflessione pubblica dal titolo “L’impegno dei cattolici in politica per un’Europa unita e solidale”, che si terrà venerdì 23 maggio 2025 alle ore 20.30 a Erba, presso Lariofiere – Sala Porro.

Interverranno Graziano Delrio, Senatore della Repubblica, e Patrizia Toia, già eurodeputata, in un dialogo introdotto e moderato dal giornalista Fabio Pizzul. Prenderà parte all’incontro Angelo Orsenigo, Consigliere Regionale della Lombardia.

L’incontro intende offrire uno spazio di approfondimento sul contributo che il pensiero e l’azione dei cattolici possono offrire oggi alla costruzione di un’Europa più unita, solidale e vicina ai bisogni delle persone, nel solco dei valori democratici, di solidarietà e sussidiarietà.

Paolo Furgoni, presidente del Centro Culturale De Gasperi, dichiara: “Mai come oggi è urgente riscoprire il senso dell’impegno politico come servizio al bene comune. L’Italia e l’Europa si trovano ad affrontare sfide complesse: le guerre alle porte del continente, le tensioni sociali e demografiche, le transizioni ambientale e digitale. In questo scenario, il contributo dei cattolici può essere decisivo per riaffermare un modello di sviluppo più umano, equo e solidale. È necessario tornare ad avere visione e coraggio politico, come lo ebbero i padri fondatori dell’Unione Europea, molti dei quali furono uomini di fede e di grande responsabilità civile.”

L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.