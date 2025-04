Linee Lecco. Sosta e bilancio: “Chiarezza entro poche settimane”

Il consigliere Brigatti ha chiesto aggiornamenti al sindaco durante la seduta di lunedì sera

LECCO – La situazione di Linee Lecco, aperta su più fronti, dovrebbe definirsi nel corso delle prossime settimane. Questo l’auspicio del sindaco Mauro Gattinoni, ‘interrogato’ nuovamente dal consigliere Simone Brigatti (Lecco Ideale e Lecco Merita di Più) in apertura di consiglio comunale, lunedì sera, sul tema dei rapporti con la partecipata.

Nel punto riservato alle comunicazioni il presidente del consiglio Comunale Roberto Nigriello ha reso noto il prelievo dal fondo di riserva di 8.601 euro per la consulenza in corso finalizzata ad attività di supporto nella definizione dei rapporti con la partecipata e la gestione in house della sosta. Comunicazione che al consigliere Brigatti non è passata inosservata: “Sta diventando una barzelletta e il tempo continua a passare” ha detto.

Il sindaco ha ribadito come il dialogo stia andando avanti: “Siamo arrivati ad una contezza completa della situazione debiti/crediti e sulla base di questo si potranno poi predisporre le scritture di bilancio reciproche che permetteranno alla società e al Comune di rettificare le scritture ad accordo aggiunto”.

Sul tema della futura gestione della sosta il sindaco ha spiegato: “Vogliamo arrivare ad una soluzione congiunta, sia sulla dimensione patrimoniale e creditizia sia su quella che riguarda l’operatività della sosta e quindi i flussi economici che Comune e Linee Lecco introiteranno secondo aliquote che saranno oggetto dell’affidamento. Servirà ancora qualche settimana di lavoro, contiamo di chiudere il tema nei tempi più rapidi e utili possibili”.

Un intervento che non ha soddisfatto Brigatti: “Il sindaco come sempre risponde senza rispondere davvero, intanto i mesi passano. Mi limito a sottolineare il fatto che sono serviti ancora quasi 9 mila euro per farci dire da un consulente esterno come fare l’in house: mi chiedo cosa siano qui a fare i dirigenti e i consulenti del Comune”.