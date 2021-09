Liste e candidati di tutti i 21 comuni lecchesi al voto il 3 e 4 ottobre

Verso le elezioni comunali, ecco comuni e candidati al voto nel lecchese

Diversi i sindaci uscenti che si ricandideranno, in alcuni comuni solo una lista in corsa

LECCO – Domenica 3 e lunedì 4 ottobre i cittadini di alcuni comuni lecchesi saranno chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Sono 21 i paesi della nostra provincia che andranno al voto nel prossimo autunno. Da sottolineare come in diversi paesi si sia presentata una sola lista.

Olginate

Due le liste in corsa a Olginate, si rinnova la sfida tra il sindaco uscente Marco Passoni (Olginate 2030 – Continuità e Rinnovamento) e l’attuale capogruppo di minoranza Riccardo De Capitani (Olginate sì cambia) che cinque anni fa vide sfuggire la possibilità di diventare sindaco per una manciata di voti. Quella di Olginate si preannuncia una sfida all’ultimo voto con un probabile testa a testa tra la lista civica di centro-sinistra Passoni e la lista civica di centro-destra di De Capitani.

Lista – Olginate 2030 – Continuità e rinnovamento

Lista – Olginate si cambia

Pescate e Garlate

Una sola lista in entrambi i paesi con i sindaci uscenti che si apprestano a rinnovare il mandato per ulteriori cinque anni. A Garlate correrà da solo il sindaco Giuseppe Conti con la lista civica Paesevivo.

Lista – Paesevivo Garlate

Mentre a Pescate si è presentato il solo Dante De Capitani (Pescate per le libertà) dopo che nelle scorse settimane Enrico Valsecchi (Insieme per Pescate) aveva provato a mettere insieme una squadra ma senza successo.

Lista – Pescate per le libertà

Valsassina

Sarà sfida a due a Cremeno (nel 2016 furono tre le liste in corsa) con il sindaco uscente Pier Luigi Invernizzi (Insieme per crescere Cremeno e Maggio) che se la dovrà vedere con Paolo Terzaghi (La Voce), già candidato nella scorsa tornata elettorale.

Lista – Insieme per crescere Cremeno e Maggio

Lista – La Voce

A Crandola Valsassina sarà corsa a due con il sindaco uscente Matteo Manzoni che si presenta con la lista I nostri monti e una squadra consolidata. Una sfida tra due liste amiche che vede candidato dall’altra parte il cavalier Pietro Giumelli con la lista Crandola e Vegno per tutti.

Lista – I nostri monti

Lista – Crandola e Vegno per tutti

Ha deciso invece di non ripresentarsi il sindaco Antonella Invernizzi, ma sono comunque due le liste che si sono presentate nel piccolo paese di Morterone.

Lista – Morterone Insieme

Sul lago

Nel paese dell’Orrido, Bellano, il sindaco uscente Antonio Rusconi si ricandida con la lista di centrodestra “Bellano Guarda Avanti” e punta al secondo mandato. Lo sfidano “Bellano si Rinnova” di Federico Goretti sostenuto da Lega e Fratelli d’Italia e il centrosinistra di Andrea Nogara con “Progetto Comune”.

Lista – Bellano Guarda Avanti

Lista – Bellano Si Rinnova

Lista – Progetto Comune

Sarà sfida a tre anche a Colico dove si fronteggeranno il sindaco uscente di centrodestra Monica Gilardi con “Noi per Colico” e l’ex sindaco di centrosinistra Raffaele Grega della lista “Colico di Tutti”, il terzo sfidante è Davide D’Andrea con civica “Più Comunità”.

Lista – Noi Per Colico

Lista – Colico Di Tutti

Lista – Più Comunità

Punta al secondo mandato anche il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, candidato per “Vivere Varenna”. Lo sfidante è l’ex primo cittadino Carlo Molteni in campo con la civica “Per Varenna”

Lista – Vivere Varenna

Lista – Per Varenna

Infine Perledo, con …. liste in corsa. Il sindaco uscente Fernando de Giambattista lascia idealmente il testimone al suo vice Gianpaolo Venini che si candida alla successione con la lista “Vivere Perledo”. In campo c’è il consigliere comunale uscente Fabio Festorazzi candidato sindaco per Perledo Guarda Avanti e con un colpo di scena si è presentata sul finale anche una terza lista di centrosinistra guidata da Marinella Sala, già consigliere comunale.

Lista – Vivere Perledo

Lista – Perledo Guarda Avanti

Lista – Perledo Viva

Galbiate e Brianza Oggionese

A Nibionno il sindaco Claudio Usuelli si ricandida ma come consigliere comunale, a guidare la lista “Tutti Insieme per Nibionno” è Laura Di Terlizzi che punta alla fascia di primo cittadino. La sfida al femminile è con l’assessore uscente Laura Puttini candidata sindaco per “Nibionno Protagonista”

Lista – Tutti insieme per Nibionno

Lista – Nibionno Protagonista

Sarà sfida a tre invece a Galbiate dove l’ex sindaco Piergiovanni Montanelli, che aveva interrotto il suo mandato dopo la sfiducia del consiglio comunale, si ripresenta con la lista “Agenda Galbiate”.

In campo anche Attilio Tentori con “Galbiate Riparte” sostenuto da centrosinistra e Ambientalmente, e Angelo Agostani con la lista “Prima Galbiate”.

Lista- Agenda Galbiate

Lista – Galbiate Riparte

Lista – Prima Galbiate

A Cesana Brianza saranno invece due le liste che si fronteggeranno: il sindaco uscente Cesare Galli lascia il testimone alla candidata sindaco Luisa Airoldi con la lista “Cesana 4.0”. Con “Vivi Cesana” scende in campo Piergiuseppe Castelnuovo, già sindaco del paese e sfidante dell’attuale primo cittadino alla scorsa tornata elettorale.

Lista – Cesana 4.0

Lista – Vivi Cesana

Nel Meratese

A Olgiate sono due le liste scese in campo per contendersi la guida del paese. Il sindaco uscente Giovanni Battista Bernocco ha deciso di ricandidarsi con la lista Olgiate Rinasce, che vede la conferma di molti assessori uscenti e l’innesto di nuovi elementi in nome della continuità e del rinnovamento. Si è invece di fatto definito un outsider Stefano Golfari, alla guida di Olgiate Cambia Passo, lista che raccoglie l’eredità della minoranza attuale di Uniti per Olgiate con il consigliere uscente Pier Antonio Galbusera a fare da collante con il nuovo gruppo.

Lista Olgiate Rinasce – Bernocco sindaco

Lista Olgiate Cambia Passo – Golfari sindaco

Saranno ben tre le liste in corsa a Montevecchia dove il sindaco uscente Franco Carminati, pur potendo ripresentarsi, ha deciso di lasciare spazio a nuovi volti: Montevecchia sempre insieme punta infatti su Carmela Palella, direttore dell’ufficio postale di Montevecchia e ora di quello di Monticello. Nella sua squadra trovano spazio gli assessori uscenti Edoardo Sala ed Elisabetta Bosetto. E’ guidata invece dal volto conosciuto del presidente della Pro Loco Ivan Pendeggia la lista Montevecchia al centro, gruppo eterogeneo che punta a valorizzare il tessuto associativo e comunitario del paese con l’ambizione di rimettere, così come indicato dal nome della lista, il Comune al centro.

A sparigliare le carte è arrivata, negli ultimi giorni, l’ufficializzazione della presentazione di una terza lista, Montevecchia Etica, guidata da Giovanni Castagni, fondatore della Comunità Charis di Ostizza, nata nel 2014 come (così si legge sul sito) “centro di vita e condivisione aperto a chi sente di voler condividere il bene comune e rispondere ad una chiamata interiore, offrendo in dono il servizio di sé”. Nella squadra figura anche l’ex vigile Claudio Andreotti per lungo tempo vicino da Montevecchia al centro e indicato come collaboratore della lista di Pendeggia nel volantino diffuso per presentare la squadra.

Lista Montevecchia Sempre Insieme

Lista Montevecchia al centro

Lista Montevecchia etica

Due le liste depositate a Brivio, dove il sindaco uscente Federico Airoldi punta al bis con una squadra in cui coniuga continuità e innovazione. Tra le conferme di molti assessori e consiglieri uscenti come Roberta Agostoni, Lorenzo Mazzoleni e Marco Maggi, Airoldi è riuscito pure a incassare anche il sì di un consigliere dell’attuale minoranza Massimiliano Riva. A contendere la fascia tricolore il gruppo Cambio di Passo Brivio – Beverate con Massimiliano Colla, conosciuto in paese per l’impegno come allenatore della Polisportiva Oratorio, candidato sindaco. In lista con lui gli attuali consiglieri di minoranza Claudio Norberto Saldarini e Davide Spreafico. Nel gruppo anche la presidente della Pro Loco Chiara Scaccabarozzi e la volontaria Marisa Barelli, conosciuta per l’impegno in ambito sociale.

Lista Brivio Rinasce

Lista Cambio Passo – Brivio – Beverate

Due le liste in corsa a Cernusco Lombardone. A sfidarsi per la carica di sindaco saranno Gabriele Gavazzi (Un passo avanti insieme) e Gennaro Toto (Identità e futuro nostro Cernusco).

Lista Un passo avanti insieme

Lista Identità e futuro nostro Cernusco

A Santa Maria Hoè si va verso l’Efrem Brambilla bis che si è presentato con l’unica lista in corsa Una speranza per Santa Maria Hoè.

Lista Una speranza per Santa Maria Hoè

Due le liste che sono scese in campo a Sirtori. Insieme per Sirtori 2021 candida Paolo Negri, mentre Cambiamo Sirtori vede candidato Matteo Rosa.

Lista Insieme per Sirtori

Lista Cambiamo Sirtori

Lista unica, infine, a Viganò dove Fabio Bertarini si presenterà con la squadra Il Sindaco di tutti.

Lista Il sindaco di tutti

Nel Casatese

Due le liste in campo a Barzanò, dove il gruppo di maggioranza di Impegno Civico punta per la carica di sindaco sull’attuale capogruppo Gualtiero Walter Chiricò. A sfidarlo l’avvocato Edoardo Colzani alla guida del gruppo Ieri, oggi e domani Barzanò. Colzani sindaco, coalizione supportata dai partiti del centrodestra.

Lista Impegno Civico Barzanò

Lista Ieri, oggi e domani Barzanò. Colzani sindaco

Anche a Sirtori sono due gli sfidanti. A ricandidarsi per provare a indossare nuovamente, dopo due mandati, la fascia tricolore Paolo Negri, attuale vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici. Con lui, in Insieme per Sirtori 2021, il sindaco uscente Davide Maggioni e circa la metà da Consiglieri comunali uscenti, che hanno scelto di mettersi ancora a disposizione in favore della loro comunità. Al loro fianco le new entry con il loro carico di entusiasmo e innovazione.

A sfidare la maggioranza uscente il gruppo di centrodestra capitanato dal candidato sindaco Matteo Rosa.