La manifestazione organizzata da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa in piazza Cermenati

“I diritti non sono una concessione ma esprimono la qualità della nostra democrazia”

LECCO – L’onorevole Alessandro Zan ha fatto tappa a Lecco oggi pomeriggio, 17 settembre, per partecipare al flash mob organizzato dalla coalizione di centrosinistra rappresentata da Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra e +Europa. Presenti, tra gli altri, anche i candidati del territorio alle prossime elezioni e l’onorevole Gian Mario Fragomeli, oltre ad alcuni amministratori del territorio.

“Sono felice di essere qui a Lecco, l’amico fraterno Fragomeli mi ha chiesto di venire e non potevo non esserci – ha detto Zan -. In questi giorni le persone si stanno un po’ svegliando rispetto al tema delle elezioni e stanno capendo che, quelle del 25 settembre, non saranno elezioni come le altre perché si deciderà del futuro dell’Italia e dell’Italia in Europa“.

Zan ha fatto riferimento alla recente risoluzione del parlamento europeo: “E’ stato stabilito che l’Ungheria di Orban non è una democrazia. Però tra i circa 120 voti contrari, guarda caso, troviamo quelli di Fratelli D’Italia e della Lega perché Orban è il modello a cui aspirano Meloni e Salvini. Dobbiamo dirlo con forza: i diritti non sono una concessione, ma esprimono la qualità della nostra democrazia perché i cittadini senza diritti rimangono soli, senza voce e senza forza rispetto a un potere che li vuole escludere“.

Durante il flash mob ogni partecipante ha portato con sé un cartello che parlava di un diritto relativo all’uguaglianza: “Diritti che sono stati conquistati, che non sempre sono garantiti, come quello della salute in Lombardia, ma che dobbiamo mantenere perché a differenza di altri noi non vogliamo tornare indietro” hanno ricordati gli organizzatori.