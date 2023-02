L’onorevole Frassinetti a Lecco: “Scuole modello di inclusione”

LECCO – Venerdì 4 febbraio il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, in Provincia di Lecco ha visitato la scuola primaria “La Traccia” a Missaglia, la scuola “M. Kolbe”, “Pietro Scola” ed il liceo “Leopardi” di Rancio e l’Istituto “Maria Ausiliatrice” di Lecco.

Presso il plesso scolastico “Il Molinatto” di Oggiono, si è svolto un momento di confronto sul tema dell’, a cui hanno partecipato ancheCapogruppo in Consiglio Comunale a Lecco e candidato per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni in Regione Lombardia,presidente nazionale Federazione Italiana Scuole Materne,direttrice del “Campus Molinatto” e, membro della Fondazione Don Giovanni Brandolese – Lecco fa scuola.

“È doverosa la mia presenza anche nelle scuole paritarie per verificare quali sono le criticità da risolvere, in particolare per il reclutamento e la formazione dei docenti di sostegno. Al riguardo sono all’attenzione del Ministero delle modifiche sostanziali per migliorare il sistema. Va garantita la specializzazione del docente e la continuità didattica per gli studenti con disabilità. Mi impegnerò ad ascoltare gli istituti e anche le associazioni che si occupano con tanta competenza di questo tema, con l’obiettivo di favorire sempre più un’inclusione reale nell’interesse di tutta la rete scolastica” questo quanto dichiarato dal Sottosegretario Frassinetti, al margine dell’incontro che si è tenuto al “Campus Molinatto”.