In Regione interviene il consigliere Raffaele Erba dei Cinque Stelle.

Chiesti investimenti in sicurezza e tecnologie

MILANO – “Le rassicurazioni della Lombardia non bastano. Serve un piano di sicurezza e risorse vere”.

“Non possiamo accettare che si discuta e ci si attivi solo a incidente avvenuto o a tragedia sfiorata. La prevenzione fin qui è stata carente e gli investimenti in nuovi tecnologie in ritardo. La sicurezza dei pendolari deve tornare a essere una priorità per la Lombardia. Per migliorare i trasporti ci riserviamo di richiedere, nella prossima sessione di bilancio risorse vere sulle linee di Como” così Raffaele Erba, consigliere regionale del M5S Lombardia, commenta le parole dell’Assessore regionale ai trasporti Claudia Terzi che ha aggiornato questa mattina il Consiglio regionale sull’incidente di treni di Inverigo della settimana scorsa.