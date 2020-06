Maggianico, il rondò della discordia. Colombo del PD contro tutti

Una nuova rotonda all’incrocio con via Gondola a Maggianico

Duro scontro tra Alberto Colombo e l’assessore Corrado Valsecchi

LECCO – Da qualche giorno sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotonda lungo la Lecco-Bergamo a Maggianico, in prossimità dell’incrocio con via Gondola, la strada che porta alla caserma della Guardia di Finanza.

Fin dall’apparizione dei segni gialli tracciati sull’asfalto, a segnalare la nuova viabilità, si sarebbe accesa l’attenzione dei residenti del quartiere, compreso il consigliere comunale Alberto Colombo del Pd che, ha riferito, avrebbe raccolto i pareri non positivi e le perplessità di diversi abitanti.

“Ci si chiede a che cosa serva – ha spiegato Colombo intervenendo in municipio lunedì sera – non ci sono evidenze nel Pgt che quello sia un punto pericoloso per incidenti stradali. Lo scorso anno si era parlato di un intervento di sistemazione del parcheggio, non di una rotonda, inutile e che creerà disagi su una strada trafficata. Se si avesse voluto dare maggiore sicurezza, allora si poteva intervenire sul semaforo pedonale presente, aggiungendo per esempio un sensore di velocità”.

I lavori secondo il consigliere del PD, costringeranno a spostare la casetta dell’acqua, “pagata dai cittadini e dall’associazione Alde, credo che Imsa non è al corrente di niente. Imbarazzo, rabbia e rassegnazione sono i sentimenti che girano intorno a questa rotonda”.

Ma per l’assessore Corrado Valsecchi l’opera è utile e apprezzata dai cittadini e un ringraziamento sarebbe arrivato anche dall’ex comandante della Guardia di Finanza, Massimo Dell’Anna, ”Ci ha telefonato per dirci che avevamo finalmente reso più sicura quella strada”.

Colombo a “rischio” nel PD?

“E’ ingeneroso continuare a perpetrare su polemiche che non stanno né in cielo né in terra” gli ha risposto l’assessore Corrado Valsecchi che ordinariamente, ha ricordato, subisce gli ‘appunti’ di Colombo in Consiglio Comunale. Un “rancore personale” per Valsecchi.

“Amareggia che il PD non abbia mai richiamato pubblicamente il suo consigliere” fa notare l’assessore e la risposta è arrivata poco dopo dal capogruppo dei dem, Vittorio Gattari: “Colombo parla a titolo personale”.

“Svolgo solo il mio compito di consigliere e indico i problemi” la replica. Ma, dopo la contrarietà espressa da Colombo alla variazione di Bilancio votata la stessa sera in Consiglio Comunale, da Appello per Lecco è arrivato un nuovo affondo:

“Chiedo pubblicamente – è intervenuto Cine Corti – che il PD provveda all’allontanamento del consigliere Colombo dal suo gruppo consiliare”.