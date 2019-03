Roberto Mulargia è il candidato sindaco della nuova lista civica Malgrate Più

“La fusione di più ‘teste’ mosse da un intento propositivo e costruttivo, foriere di esperienze ed idee diverse”

MALGRATE – A Malgrate nasce una nuova lista civica in vista delle elezioni amministrative di maggio.

“Dopo mesi di lavoro e di confronti annunciamo la discesa in campo di una nuova

lista civica denominata ‘Malgrate Più’. Lista composta dalla commistione di persone animate dal medesimo desiderio di porsi al servizio del bene dei malgratesi, e soprattutto guidate dagli stessi principi e valori”.

Candidato sindaco e composizione della lista

Il candidato Sindaco è Roberto Mulargia e i candidati consiglieri comunali sono Luca Fabi, Ivan Memè, Carmine De Lillo, Marco Vassena, Silvia Ponziani, Paolo Gilardoni, Francesca Bianchi, Guido Corti, Viola Garavelli, Daniele Gobbo, Silvia Colombo Guiotto e Giuseppe Figini.

“La lista non vuole essere un mero ‘assemblaggio’ di persone, ma qualcosa di molto più intrigante e complesso: la lista è la fusione di più ‘teste’, che sono mosse da un intento propositivo e costruttivo, foriere di esperienze ed idee diverse. Proprio tale peculiarità, contraddistinta in una molteplicità di pensieri, di esperienze e di storie, conferisce alla lista civica Malgrate Più un’ulteriore ricchezza, che non è altro che una poliedrica visione di Malgrate, che scaturisce dalle competenze ed esperienze variegate, che tutti i componenti della lista desiderano mettere a disposizione per far nascere un’idea di ‘cosa Pubblica’ diversa, nuova, bella e soprattutto alla portata di tutti i cittadini”.

I principi ispiratori della lista

“Sono semplici e basilari, ma importantissimi. Molto sinteticamente, si basano sul fatto che ogni malgratese deve essere valorizzato all’interno della collettività e della comunità sociale, che è nostra volontà investire sul futuro al fine di cercare di realizzare la Malgrate che i malgratesi vorrebbero, un paese che metta al centro cittadini di tutti e 4 i rioni indistintamente e senza differenziazioni, con tutte le sue esigenze, garantendone i diritti”.

Il nome della lista

“La denominazione Malgrate Più deriva dalla fusione dell’idea di innovazione implementata con l’idea di conservazione e preservazione di tutti e 4 i rioni malgratesi: Porto, Fabusa, Gaggio e Vecchio Nucleo. Tale concetto traspare pienamente dal nostro programma che verrà presentato a breve unitamente alla lista al completo.

Una lista aperta

I malgratesi che avessero suggerimenti sul programma possono interagire con la lista per eventuali suggerimenti, consigli, dubbi, o quant’altro, al seguente numero whatsapp 346.3216071 e/o al seguente indirizzo email malgratepiu@gmail.com e inoltre potranno anche seguire la presentazione della lista sulle pagine Facebook e Instagram della Lista Malgrate Più”.