Maltempo luglio 2023, da Regione 820mila euro per interventi sul territorio

Fondi concreti per la messa in sicurezza dei Comuni di Lecco

“Un aiuto concreto per riportare sicurezza e normalità ai territori colpiti dal maltempo”

LECCO – I Comuni colpiti dall’ondata di maltempo del luglio 2023 riceveranno 820mila euro per interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza del territorio. Questi fondi rientrano negli 11,8 milioni di euro stanziati dal Dipartimento di Protezione Civile per finanziare 233 interventi in 136 Comuni lombardi di 9 province, tra cui Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco (tra cui Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lecco e Varenna), Monza e Brianza, Milano, Mantova e Varese.

Gli interventi riguardano lavori urgenti per eliminare situazioni di pericolo, ripristinare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture strategiche, e realizzare opere finalizzate alla riduzione del rischio residuo.

Sulla vicenda del territorio lecchese, il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Giacomo Zamperini, esprime grande soddisfazione per i ristori destinati ai Comuni colpiti dal maltempo.

Grazie all’impegno della Regione Lombardia e dell’Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, sono stati stanziati complessivamente 820mila, così suddivisi: Bellano – 20mila euro: Rimozione di materiale detritico dalla sede stradale e dai tombotti delle valli “Senza Nome”, “Acqua Fredda” e “Del Taverne”. L’intervento mira a regolare il deflusso delle acque e a ripristinare la circolazione sulla strada comunale che conduce alla località di Noceno; Barzio – 500mila euro: Consolidamento dei pendii e opere di regimazione delle acque superficiali lungo la SP64 prealpina orobica in direzione Barzio, per garantire sicurezza e continuità della viabilità; Valvarrone – 300mila euro: Consolidamento dei versanti, potenziamento delle opere idrauliche minori, ricostruzione dei tombotti in attraversamento e regimazione delle acque, con l’obiettivo di tutelare infrastrutture e territorio.

“Si tratta di un segno concreto di attenzione verso i nostri Comuni – conclude Giacomo Zamperini – che consentirà di riparare strade, opere pubbliche e servizi essenziali, riportando sicurezza e normalità ai territori colpiti dal maltempo”.