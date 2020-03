Marinella Maldini (PD): “E’ il momento della responsabilità per tutti”

L’intervento della segretaria provinciale del Pd, Marinella Maldini

LECCO – “In queste settimane di apprensione in cui il nostro Paese ed il nostro territorio sono chiamati ad affrontare e contrastare l’emergenza Coronavirus, il nostro pensiero e la nostra immensa gratitudine vanno in particolare a tutti coloro che sono in prima linea al lavoro nelle strutture sanitarie e nei nostri ospedali, con abnegazione e spirito di servizio, a tutti gli amministratori locali e ai nostri rappresentanti istituzionali che in queste ore sono chiamati a prendere decisioni importanti, drastiche, difficili, ma fondamentali per il bene comune e per la tutela di tutti i cittadini, oltre a tutte le realtà e alle associazioni di volontariato che offrono servizi alle famiglie e assistenza agli anziani per garantire loro i beni di prima necessità.

Noi possiamo aiutare ed aiutarci prima di tutto rispettando le regole che ci vengono date: è indispensabile restare a casa. E’ il momento di dimostrare grande senso di responsabilità e la capacità di mettere al primo posto il bene della comunità in cui viviamo e delle persone fragili e più esposte ai rischi. Il Partito Democratico della Provincia di Lecco sta facendo la propria parte, grazie anche all’impegno dei propri aderenti e sostenitori.

Gli uffici della nostra Federazione continueranno ad essere operativi, anche se il personale svolgerà il proprio lavoro da casa. Al momento le riunioni restano invece rimandate tutte a data da destinarsi e ovviamente non è consentito svolgere incontri nelle sedi dei circoli ed eventi pubblici.

Sono sicura che andrà tutto bene, perché conosco l’altruismo e l’umanità che da sempre la nostra comunità ed il nostro territorio sanno far emergere, soprattutto nei momenti più difficili.

E proprio a proposito di generosità, il PD della Provincia di Lecco invita tutti gli iscritti e i sostenitori a sostenere la campagna “Aiutiamoci” promossa dalla Fondazione comunitaria del lecchese: una raccolta fondi a sostegno dell’ASST di Lecco, presidi ospedalieri di Lecco, Bellano e Merate, per potenziare gli interventi di contrasto urgente all’epidemia da coronavirus (tutte le informazioni sul sito www.fondazionelecco.org). Tutti possono donare e anche una piccola somma può fare la differenza.

Sono fiduciosa che, se ognuno farà la propria parte, presto tutto questo sarà superato”.

Marinella Maldini

Segretaria Provinciale PD Lecco