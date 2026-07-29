Massimo De Franco aderisce a Forza Italia: il benvenuto del segretario provinciale Gagliardi

L’ingresso dell’esponente politico e professionista rafforza la presenza del partito nella Valle San Martino

Gagliardi: “L’adesione di Massimo De Franco rappresenta un valore aggiunto per tutta la nostra squadra”

LECCO – Forza Italia Lecco prosegue il proprio percorso di radicamento sul territorio provinciale con un nuovo ingresso nella squadra. Il segretario provinciale Roberto Gagliardi ha infatti annunciato l’adesione al partito di Massimo De Franco, noto esponente politico e stimato professionista da anni attivo e presente nella Valle San Martino.

Un ingresso che, secondo il partito, rappresenta un rafforzamento della propria struttura territoriale e un’opportunità per mettere a disposizione nuove competenze ed esperienze al servizio delle comunità locali.

“L’adesione di Massimo De Franco rappresenta un valore aggiunto per tutta la nostra squadra in provincia di Lecco e in particolare per la Valle San Martino – dichiara Roberto Gagliardi –. Siamo orgogliosi di accogliere un professionista di livello e una figura di spessore politico, la cui esperienza sarà fondamentale per dare ancora più forza alle nostre battaglie sul territorio, ascoltare le istanze di famiglie e imprese e rafforzare l’area moderata e liberale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dallo stesso De Franco, che ha spiegato le ragioni della sua scelta: “Aderisco a Forza Italia con grande convinzione ed entusiasmo. In un momento in cui c’è forte bisogno di concretezza, competenze e buon governo, considero Forza Italia il naturale approdo per chi si riconosce nei valori del liberalismo e del riformismo. Metto a disposizione della comunità lecchese, della Valle San Martino e del partito il mio impegno e la mia professionalità, pronto a lavorare fianco a fianco con il segretario Gagliardi e con tutta la squadra provinciale”.

Con questa adesione, Forza Italia Lecco punta dunque a consolidare ulteriormente la propria presenza politica e istituzionale sul territorio, proseguendo nel percorso di crescita e di valorizzazione dell’area moderata del centrodestra.

Massimo De Franco, professionista e figura da sempre vicina alle dinamiche della Valle San Martino e del territorio lecchese, porta con sé anche una storia familiare profondamente legata alla comunità locale: è infatti figlio del dottor Cosimo De Franco, storico medico di famiglia e punto di riferimento per il volontariato del territorio.

Il suo ingresso nel partito viene presentato da Forza Italia come un nuovo tassello nel progetto di rafforzamento della presenza azzurra in provincia di Lecco.