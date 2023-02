Mauro Piazza il più votato tra i lecchesi: “Una grande emozione”

“Un risultato positivo anche per la Lega che ha fatto registrare una buona performance”

LECCO – Mauro Piazza, classe 1973, consigliere regionale uscente in quota Lega Nord ha ottenuto la rielezione con un grande consenso, ben 5695 preferenze, risultando il più votato della circoscrizione di Lecco.

Ieri sera, raggiunto telefonicamente aveva commentato così la riconferma del presidente Attilio Fontana: “Nessuno aveva messo in dubbio la non rielezione del presidente Fontana. Questa è la conferma del buon lavoro svolto ed è stato il miglior modo per ripagarlo anche a fronte delle ingiustizie subite sul fronte politico, giudiziario e personale. Come si dice, il tempo è galantuomo e i lombardi si sono espressi a favore di chi fa andare avanti la nostra regione e non indietro”.

Piazza aveva invece preferito non esprimersi in merito alla sua probabile rielezione, poi ufficliazzata. Oggi sorride e si dice soddisfatto per l’obiettivo raggiunto: “E’ una grande emozione. E’ stato svolto un enorme lavoro di squadra, segno che l’impegno proferito in questi anni ha funzionato e ha funzionato il metodo, senza dimenticare le rete di persone: importante punto di riferimento sul territorio che cosente di costruire progetti e risposte ai bisogni dei cittadini. Un risultato positivo anche per la Lega che ha fatto registrare una buona performance”.

Piazza, che potrebbe entrare a far parte della Giunta del presidente Fontana in qualità di assessore, al riguardo non si sbilancia: “Sarà il presidente a decidere. Per quanto mi riguarda, continuerò a lavorare sempre con dedizione, impegno e passione”.

Tra i temi che sicuramente Regione Lombardia dovrà affrontare c’è quello della Sanità. “La Sanità è sempre stata al centro dell’attenzione del presidente Fontana e di Regione Lombardia – puntualizza Piazza – Non bisogna nascondere le problematiche in essere come le liste d’attesa e la mancanza di medici di base in alcuni territori, ma è altrettanto vero che c’è un voto dei lombardi, col quale hanno ridato fiducia a questa Amministrazione. Ciò significa che ci sono persone soddisfatte e che reputano buono il lavoro svolto sinora anche in ambito sanitario, dove vengono erogate prestazioni di alto livello. Quello che in questi giorni sta succedendo in diversi Paesi d’Europa, come per esempio in Spagna, è la dimostrazione che la nostra Sanità non versa in condizioni così disastrose, come invece è stata dipinta, strumentalmente, in campagna elettorale e non solo”.

Cambiando decisamente argomento e guardando al 2026 quando si svolgeranno le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, Piazza dichiara: “E’ una grande opportunità e va presidiata, anche perché porta con sé un’importante dotazione in termini di opere infrastrutturali. Oltre all’evento e quelli ad esso collegati c’è il tema delle infrastrutture, opere che non riguarderanno solo le olimpiadi ma il rilancio e il futuro del nostro territorio”.