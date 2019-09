Mauro Piazza passa al movimento di Toti? ‘Rumors’ in Regione

Insistenti le voci del passaggio di alcuni ‘azzurri’ al nuovo movimento di Toti

Tra i nomi anche quello di Mauro Piazza, ma lui non conferma

MILANO – Forza Italia rischia di perdere ‘pezzi’ in Regione Lombardia: secondo un articolo pubblicato oggi dal quotidiano La Stampa, sarebbero sette i consiglieri regionali lombardi in procinto di lasciare il partito berlusconiano e abbracciare ‘Cambiamo’ fondato da Giovanni Toti.

Tra questi, riporta il giornale, ci sarebbero il presidente del Consiglio regionale, il comasco Alessandro Fermi, l’assessore al Welfare Giulio Gallera e il consigliere lecchese Mauro Piazza.

Piazza in passato aveva già espresso la sua vicinanza al movimento lanciato dal governatore della Liguria e la necessità di un nuovo corso per Forza Italia:

“E’ il momento di applicare un nuovo metodo di valorizzazione dei territori per realizzare quel necessario cambiamento interno, altrimenti la crisi di consenso che sta attraversando Forza Italia rischia di divenire irreversibile” aveva dichiarato lo scorso luglio, dopo il convegno a Roma “L’Italia in crescita”, promossa da Toti, allora coordinatore nazionale di Forza Italia.

Contattato telefonicamente, Piazza non conferma la sua uscita da Forza Italia. Una riflessione tra i ‘forzisti’ sembra però in corso, ne sarebbero testimonianza i diversi incontri al Pirellone (“tre in quaranta giorni” scrive La Stampa) tra i consiglieri del gruppo.