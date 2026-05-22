Meloni condanna il post contro la Schlein: sospesa la leghista lecchese Debora Piazza

La presidente del Consiglio esprime solidarietà a Elly Schlein dopo il commento che evocava l’investimento avvenuto a Modena

La Lega provinciale di Lecco sospende Debora Piazza e prende le distanze: “Non si tollera la violenza”

LECCO – “Sono parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico”. Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda che nelle ultime ore ha coinvolto Debora Piazza, consigliera comunale e segretaria della Lega Salvini Premier di Barzanò.

La polemica è nata dopo un commento pubblicato dall’esponente leghista sotto una diretta video su Facebook dedicata al comizio tenuto ieri a Lecco dalla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. Nel messaggio, Debora Piazza evocava l’investimento avvenuto nei giorni scorsi a Modena, auspicando un episodio analogo nei confronti della segreteria nazionale del Pd. Il riferimento era ai recenti fatti avvenuti a Modena, dove il 31enne Salim El Koudri aveva lanciato la propria auto nel centro cittadino investendo alcuni passanti.

Nel commento comparso online, Piazza aveva scritto: “Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato che offende i cristiani che passa di lì e ci fa un favore”. Un contenuto denunciato pubblicamente dal Pd lecchese, che ha parlato di parole “gravissime”.

Meloni ha espresso solidarietà alla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein, sottolineando che “la violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico”. La premier ha inoltre definito “giusta, netta e senza ambiguità” la decisione della Lega di sospendere Debora Piazza da ogni incarico riconducibile alla struttura provinciale del partito.

La sospensione è stata annunciata dal segretario provinciale della Lega Salvini Premier di Lecco, Daniele Butti, che ha condannato le parole attribuite all’esponente leghista. “La Lega Salvini Premier prende fermamente le distanze da qualsiasi frase o espressione che possa essere interpretata come un augurio di violenza, odio o danno nei confronti di persone, rappresentanti politici o cittadini”, ha dichiarato. “Il confronto politico può e deve essere anche duro, ma sempre nel rispetto della persona, della dignità umana e dei principi democratici”.

Butti ha inoltre precisato che “nella Lega non si tollera la violenza”, annunciando la sospensione immediata di Debora Piazza “in attesa delle opportune valutazioni interne”.

Sulla vicenda è intervenuto anche Filippo Boscagli, candidato sindaco di Lecco sostenuto dalla coalizione di centrodestra. “Le parole di una consigliera di Barzanò, che nulla ha a che fare con Lecco, sono inaccettabili e colpiscono per la gratuita violenza”, ha dichiarato. “Ringrazio la Presidente del Consiglio per il messaggio di vicinanza, a cui mi associo completamente, e i vertici della Lega per la risposta immediata”.

Boscagli ha quindi aggiunto: “Noi lavoriamo per una Lecco unita, lo abbiamo dimostrato in questi mesi ed è sotto gli occhi di tutti. Non lasceremo spazio a qualsivoglia elemento che possa rovinare la costruzione e la difesa di una comunità solidale”.

Nella stessa giornata sono arrivate anche le scuse della consigliera comunale di Barzanò. “Non era mia intenzione augurare del male a nessuno né alimentare odio politico”, ha affermato Piazza. “Se le mie parole sono state interpretate in questo modo, me ne scuso sinceramente. Credo nel confronto democratico e nel rispetto delle persone, valori che devono sempre prevalere su qualsiasi tensione politica”.

A rendere pubblica la vicenda era stato il segretario provinciale del Partito Democratico di Lecco, Manuel Tropenscovino, che aveva definito il commento “una vergogna, ancora peggiore perché scritto da chi ha ruoli politici e amministrativi”. “Non ci risparmiamo nessuna critica aspra nei confronti della Lega e dei suoi dirigenti – aveva scritto – ma mai, mai, augureremmo che qualcuno di loro venga investito”.

“La miglior risposta a tutto questo rimangono ancora la piazza e le persone di ieri a Lecco”, aveva aggiunto Tropenscovino.

Il caso irrompe così nel pieno della campagna elettorale lecchese, trasformando un commento affidato ai social in un episodio politico destinato ad avere ripercussioni ben oltre il livello locale.