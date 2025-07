Miniera Gambaione, Piazza: “Regione pronta a supportare i Comuni”

Regione Lombardia chiarisce il proprio ruolo istituzionale e il percorso per il recupero ambientale

Piazza: “Regione Lombardia, e in particolare l’Assessorato all’Ambiente guidato da Giorgio Maione, conferma la propria disponibilità a supportare i Comuni nel processo di recupero dell’area”

LECCO – “In riferimento alla recente discussione sulla Miniera Gambaione, desidero chiarire alcuni punti fondamentali riguardo al ruolo della Regione Lombardia” ha dichiarato Mauro Piazza, Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia.

Attualmente sono in corso interlocuzioni tra la proprietà della miniera e i Comuni di Cassago Brianza e Bulciago per definire un nuovo accordo convenzionale. “Va sottolineato che la Regione Lombardia non è coinvolta in queste trattative, trattandosi di un’intesa tra enti locali e soggetti privati, e non di una concessione regionale” ha spiegato Piazza.

“Una volta raggiunto l’accordo convenzionale, la Regione valuterà l’eventuale rimodulazione del piano di recupero ambientale e la possibilità di concedere una proroga alla proprietà, nel rispetto delle esigenze operative e delle normative vigenti – ha continuato Mauro Piazza – È inoltre confermato che la proprietà ha deciso di non proseguire con l’attività di escavazione, limitandosi esclusivamente al conferimento di materiali, scelta che è stata presa in considerazione nel corso delle trattative”.

“Regione Lombardia, e in particolare l’Assessorato all’Ambiente guidato da Giorgio Maione, conferma la propria disponibilità a supportare i Comuni nel processo di recupero dell’area, nel pieno rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascun ente coinvolto” ha concluso Piazza.