Mobilità sostenibile: il Comune apre alle proposte dei cittadini

Pums e Biciplan: suggerimenti e proposte dai cittadini

30 giorni per contribuire alla stesura dei due piani

LECCO – Giunge a punto di svolta fondamentale il procedimento avviato dalla Giunta comunale il mese di novembre scorso, che porterà alla definizione del primo Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) di Lecco e del relativo Biciplan cittadino (il piano urbano della mobilità ciclistica).

È stato infatti pubblicato oggi sul sito internet istituzionale l’avviso di avvio al procedimento di stesura dei due piani unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS e la verifica di interferenza con siti Rete Natura 2000 (valutazione di incidenza), step chiave del processo di costruzione di questi due documenti, che richiede la partecipazione attiva della cittadinanza.

La stesura del Pums, che in un orizzonte temporale di 10 anni sviluppa una visione di sistema della mobilità urbana sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico in linea con gli sviluppi urbanistici e territoriali, e del Biciplan, che definirà gli obiettivi, le strategie e le azioni necessari a promuovere e rendere sicuro l’uso della bicicletta per esigenze sia quotidiane, sia turistiche e ricreative, è affidato alla società Polinomia S.r.l. di Milano.

L’avviso prevede che chiunque abbia interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte, comprese eventuali criticità, pertinenti e utili nell’ambito della definizione del procedimento avviato a partire da mercoledì 9 febbraio e fino alle ore 12 di venerdì 11 marzo al protocollo generale del Comune di Lecco in piazza Diaz 1 o via PEC a comune@pec.comunedilecco.it secondo le modalità indicate nell’avviso disponibile a questo collegamento.