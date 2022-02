Morti sul lavoro, il PD: “Le ATS assumano più addetti ai controlli”

Approvata in Regione la mozione del Pd per assumere più addetti ai controlli

Straniero: “E’ in corso una strage silenziosa e in Lombardia si è perso il 40% dei controllori negli ultimi anni”

LECCO – Il Consiglio regionale ha approvato ieri sera all’unanimità la mozione urgente presentata dal Partito Democratico sulla sicurezza sul lavoro. Il testo impegna la Giunta regionale ad assumere gli addetti ai controlli in seno alle Ats lombarde, per recuperare la riduzione del 40% registrata negli ultimi anni.

“E’ in corso una strage silenziosa, basti dire che da quando abbiamo depositato la mozione, ieri mattina, a quando l’abbiamo discussa, in serata, la conta delle vittime del lavoro è aumentata di una unità – spiega Raffaele Straniero, capodelegazione dem in commissione Attività produttive e firmatario della mozione – È intollerabile che la crescita post pandemia si accompagni a tante vittime, tante persone che perdono la salute o la vita nei cantieri o in fabbrica”.

“La nostra Regione – aggiunge Straniero – ha visto ridursi il personale addetto ai controlli del 40% negli ultimi anni, e senza i controlli i lavoratori sono molto più esposti ai rischi del lavoro. Ora la Giunta regionale dovrà assumere personale e rinforzare il servizio di sorveglianza sulla sicurezza, ci auguriamo che questo avvenga in tempi brevi.”