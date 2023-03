Navigazione. Viceministro Morelli: “Massima attenzione sulla mobilità lacuale”

Il viceministro al Mit sottolinea il ruolo strategico del servizio navigazione sul Lago di Como

“Dopo anni di corse solo il sabato e la domenica, in primavera Lecco avrà anche battelli in settimana. In fase di test anche le macchina self-service per i biglietti”

LECCO – “C’è massima attenzione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Governo su mobilità pubblica lacuale e monitoraggio siccità. Sono soddisfatto per il traguardo raggiunto: dopo anni di corse solo il sabato e la domenica, nella stagione primaverile, Lecco avrà battelli anche in settimana”. A rilasciare queste dichiarazioni il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, che aggiunge: “Da viceministro al Mit ho avviato e seguito il lavoro di coordinamento per coprire la mobilità pubblica di un territorio importante come quello lecchese”.

Ribadisce poi l’importanza economica e turistica dei grandi laghi, “mete attrattive lungo tutto il periodo dell’anno, a maggior ragione ora che siamo alle porte della primavera. Ed è proprio per rendere il servizio di trasporto pubblico sempre più efficiente che la Navigazione Lago di Como, proprio in questi giorni, sta procedendo a testare la Ticket Vending Machine, una macchina self-service per l’acquisto dei titoli di viaggio”.

Conclude: “Programmare, agire rapidamente in sinergia con i territori sono le parole d’ordine e la condizione necessaria per dare risposte concrete. Abbiamo portato a casa un ottimo risultato a vantaggio dei cittadini e del segmento turistico e dello sviluppo economico territoriale, mentre siamo impegnati con il tavolo di Governo a tamponare la crisi idrica, mettendo in campo azioni per contrastare il problema”.