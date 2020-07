Navigli anche a Lecco? La proposta di Appello per Lecco

Rilancio del centro cittadino e area ex Piccola e del Politecnico, le proposte elettorali di Appello per Lecco

‘Ripartiamo dall’acqua’

LECCO – “Si sta perfezionando e rivisitando dopo il drammatico momento legato all’emergenza sanitaria il programma elettorale di Appello per Lecco già diffuso, nelle parti salienti, prima del Covid, ma come siamo abituati a fare, con l’aiuto dei nostri simpatizzanti, lo facciamo attraverso le immagini, i concept, gli studi e i progetti di fattibilità per rendere più evidente l’idea della città che vogliamo”.

Lo ha fatto sapere Appello per Lecco, civica che sostiene Corrado Valsecchi sindaco alle elezioni amministrative, parlando del rilancio dell’area attorno al Politecnico di Lecco e della riqualifica del centro città. Un’ipotesi di riqualifica che, nel caso del centro città, ‘parte dall’acqua’ con il ripristino, a mo’ di ‘navigli milnesi’, in alcuni tratti lungo Viale Dante e Viale Costituzione, del torrente Caldone.

“La “vision” è importante serve ad aprire un dibattito, ad interrogarci e interrogare la nostra comunità – spiegano da Appello per Lecco – i torrenti lecchesi sono stati il motore della nostra economia locale nei periodi più floridi, hanno generato ricchezza e da sempre sono un elemento distintivo del nostro paesaggio. Il concept che proponiamo ha lo scopo di ripristinare in tratti del viale Dante, con incursioni su viale Costituzione e con un alveo più contenuto il torrente Caldone utilizzando una banchina protetta e una seduta continua e percorribile. Non è un’alterazione sostanziale dell’assetto viabilistico cittadino, ma si tratta di un intervento che rigenera la città iniziando dall’acqua e rendendola percepibile, con le dovute precauzioni, sia dal traffico su gomma che dai pedoni in un tratto di strada di forte passaggio locale. Si inaugura così un nuovo assetto stradale che oltre ad avere le carreggiate di percorrenza ha una forte connotazione paesaggistica degna della sensibilità del nostro territorio confinato tra monti, laghi e torrenti”.

L’area ‘Piccola’ e il Politecnico

“L’allargamento del centro, lo sviluppo, ambientale, commerciale e turistico della fascia che si muove tra il politecnico con l’area della piccola, da via Carlo Porta alla Canottieri é nei desiderata di Appello per Lecco che completa in questa area una “vision” moderna e innovativa proiettata ad un reale e significativo cambiamento della città. Occorre essere audaci e proporre soluzioni che siano compatibili con una città che guarda sempre di più al turismo come elemento di traino economico e culturale. Mettiamo a disposizione della città alcune di queste idee consapevoli che sono studi di fattibilità forti sui quali occorre, con coraggio, investire”.

“Il progetto di Appello per Lecco non prevede per l’area dell’ex piccola velocità oggi di proprietà del Comune il mantenimento del mercato che verrà riportato, qualificandone strutture e disciplina, nel centro città in particolare nelle piazze Mazzini, Garibaldi e degli Affari. Mentre per l’area della piccola è previsto lo sviluppo di una cittadella dell’ambiente, della scienza e dell’educazione : un vero polmone e laboratorio a disposizione di giovani, studenti e famiglie per manifestazioni, sport, ricerca e innovazione . Ridisegnare la città in un momento di grande crisi non solo è opportuno, ma indispensabile. Tornare a pensare in grande, non sacrificando i piccoli problemi che affliggono la vita di tutti i giorni è un dovere di coloro che intendono cimentarsi con la competizione elettorale e la pubblica amministrazione. Continueremo a fare progetti e a mostrarveli in maniera tale che tutti possano condividere e interrogarsi sul futuro della città” concludono da Appello per Lecco.