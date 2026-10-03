Nucleare, la Lega Giovani porta a Lecco il confronto su energia e territorio

Presenti all’iniziativa il vicesindaco Carlo Piazza e il sottosegretario regionale Mauro Piazza
“L’obiettivo era creare un momento in cui parlare non per slogan, ma entrando nel merito delle questioni economiche, tecniche e territoriali”
LECCO – Il nucleare, le prospettive per il sistema energetico italiano e le possibili ricadute sui territori. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro “Energia nucleare: economia e territorio”, promosso a Lecco dal Tavolo Ambiente ed Energia della Lega Giovani Lombardia.
Ad aprire la serata sono stati gli interventi del vicesindaco di Lecco Carlo Piazza, del coordinatore della Lega Giovani Lecco Andrea Bettega, del coordinatore della Lega Giovani Lombardia Matteo Mauri e del sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza.
Il confronto ha coinvolto Riccardo Chebac e il professor Nicola Cefis, membri della Young Generation dell’Associazione Italiana Nucleare (AIN), il consigliere regionale Riccardo Pase e Paolo Arrigoni, già senatore e presidente del GSE.
Al centro della discussione gli aspetti economici e territoriali legati al possibile sviluppo dell’energia nucleare, dagli investimenti di lungo periodo alla gestione dei rifiuti radioattivi. È stato inoltre affrontato il confronto tra il sistema italiano e quello delle principali economie europee, con riferimento alle tecnologie disponibili e alle esperienze maturate negli altri Paesi.
“La partecipazione che abbiamo visto questa sera dimostra che sul nucleare esiste una forte domanda di approfondimento, anche e soprattutto da parte delle nuove generazioni”, commenta Samuele Fumagalli, referente del Tavolo Ambiente ed Energia della Lega Giovani Lombardia e organizzatore dell’incontro. “L’obiettivo era creare un momento in cui parlare non per slogan, ma entrando nel merito delle questioni economiche, tecniche e territoriali. Visto il risultato della serata, vogliamo portare questo format anche in altri territori della Lombardia”.
Sul tema è intervenuto anche Andrea Bettega, coordinatore della Lega Giovani Lecco: “Come Lega Giovani crediamo che sia arrivato il momento di affrontare il tema del nucleare senza pregiudizi ideologici e guardando agli interessi del Paese nei prossimi decenni”. “Energia significa competitività delle nostre imprese, autonomia strategica e capacità di offrire alle nuove generazioni un Paese in grado di crescere”.
“La politica ha il compito di fare scelte che guardino oltre il breve periodo e noi vogliamo contribuire a costruire questo dibattito partendo dai territori e dal confronto con chi possiede le competenze per affrontarlo”, ha aggiunto Bettega.
L’iniziativa di Lecco, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, dovrebbe essere replicata anche in altri territori della Lombardia, mantenendo al centro il tema dell’energia nucleare e il confronto sui suoi possibili effetti economici e territoriali.
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