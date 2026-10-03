Nucleare, la Lega Giovani porta a Lecco il confronto su energia e territorio

Presenti all’iniziativa il vicesindaco Carlo Piazza e il sottosegretario regionale Mauro Piazza

“L’obiettivo era creare un momento in cui parlare non per slogan, ma entrando nel merito delle questioni economiche, tecniche e territoriali”

LECCO – Il nucleare, le prospettive per il sistema energetico italiano e le possibili ricadute sui territori. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro “Energia nucleare: economia e territorio”, promosso a Lecco dal Tavolo Ambiente ed Energia della Lega Giovani Lombardia.

Ad aprire la serata sono stati gli interventi del vicesindaco di Lecco Carlo Piazza, del coordinatore della Lega Giovani Lecco Andrea Bettega, del coordinatore della Lega Giovani Lombardia Matteo Mauri e del sottosegretario di Regione Lombardia Mauro Piazza.

Il confronto ha coinvolto Riccardo Chebac e il professor Nicola Cefis, membri della Young Generation dell’Associazione Italiana Nucleare (AIN), il consigliere regionale Riccardo Pase e Paolo Arrigoni, già senatore e presidente del GSE.

Al centro della discussione gli aspetti economici e territoriali legati al possibile sviluppo dell’energia nucleare, dagli investimenti di lungo periodo alla gestione dei rifiuti radioattivi. È stato inoltre affrontato il confronto tra il sistema italiano e quello delle principali economie europee, con riferimento alle tecnologie disponibili e alle esperienze maturate negli altri Paesi.