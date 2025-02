Nuova area eventi al Bione, Forza Italia: “Per sistemare le giostre si risale sulle montagne russe dell’improvvisazione”

LECCO – Riceviamo pubblichiamo:

A Lecco non dobbiamo aspettare Pasqua per farci un giro sulle giostre, da quando è in carica questa Amministrazione Comunale la città è perennemente sulle montagne russe in un circuito chiuso dove non si sa da dove si parte ma, soprattutto, non si sa dove si vuole arrivare.

Si annuncia una nuova area eventi e così si nasconde l’incapacità di reperire un’area adeguata per le giostre che, come Comune capoluogo, si è tenuti a garantire.

Da tempo, come Forza Italia, abbiamo sollecitato questa Amministrazione a ripensare, in maniera complessiva, all’area del Bione, cercando di assecondare quanto più possibile, le necessità delle società sportive (perché, non dimentichiamocelo, l’area del Bione è area destinata allo sport!) e anche i bisogni delle famiglie che vogliono approcciarsi alle plurime discipline sportive.

Ci ritroviamo invece, per l’ennesima volta, di fronte a un’iniziativa a spot (che non ha nemmeno previsto il doveroso coinvolgimento delle società sportive attualmente attive presso il Bione), che per il momento ci costa “solo” 50.000 euro che, con tutta probabilità, verranno sforati. L’auspicio invece era quello di una proposta di cambio radicale di prospettiva e conseguente progettualità strutturale e funzionale di tutto il Centro che ha bisogno di essere attualizzato e dunque totalmente ripensato.

Se poi analizziamo questa iniziativa anche solo da un punto di vista logistico, possiamo solo dire che, in questo momento, è la peggior posizione per le giostre. L’area in questione è interessata da cantieri che limitano la viabilità e i parcheggi e, con le giostre, si andrà a congestionare ulteriormente la zona oltre che il terzo ponte ecc…

E noi poveri lecchesi continuiamo a subire incolonnamenti e ore in macchina per fare poche centinaia di metri.

Dato che si sta pensando comunque a soluzioni provvisorie, questa Amministrazione avrebbe anche potuto pensare, come pare ventilato anche dai giostrai, all’area del mercato alla piccola spostando per quelle 4 settimane il mercato in centro anche al sabato. Questa soluzione, che, come Forza Italia, caldeggiamo, accontenterebbe sia i giostrai che gli ambulanti e ci farebbe risparmiare un po’ di soldini.

Angela Fortino

Segretario Cittadino di Forza Italia