Nuova cabina elettrica allo stadio, Valsecchi (APL): “Esito felice, ora avanti con le altre valorizzazioni”

Il capogruppo di Appello per Lecco accoglie con soddisfazione l’intesa tra Comune e Calcio Lecco

“Certe volte bisogna pressare per far accadere ciò che è soltanto di buon senso”

LECCO – “Sono felice che il Sindaco e il presidente della calcio Lecco abbiano trovato una soluzione per la cabina elettrica. Le mie sollecitazioni e la mia mozione bocciata in modo pregiudiziale andavano esattamente in quella direzione”.

Corrado Valsecchi (Appello per Lecco) reagisce così alla notizia diffusa lunedì mattina dal Comune e dalla società calcistica che annuncia una nuova cabina elettrica per l’impianto di illuminazione dello stadio Rigamonti Ceppi.

“Si è scongiurata la possibilità di allontanare la società dallo Stadio per motivi tecnici e di aprire un capitolo infuocato tra Comune e tifoseria. Certe volte bisogna pressare per far accadere ciò che è soltanto di buon senso” il commento di Valsecchi, che aggiunge: “Ora che gli animi si sono rasserenati sul fronte cabina elettrica procediamo con la valutazione nelle commissioni consiliari per valorizzare lo stadio, il centro sportivo del Bione e il suo palazzetto, l’edificio in gestione alla Gal, le palestre comunali e tutti i beni sportivi di proprietà comunali”.

“Le risorse non mancano perché sono stati accantonati 5 milioni di avanzo di bilancio destinati alla valorizzazione dei centri sportivi. Non dobbiamo tenerli nel “congelatore”, ma finalizzarli alla rivalutazione e al potenziamento del nostro patrimonio comunale” ha concluso.