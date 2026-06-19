Nuova giunta, Butti e Mauri: “La Lega sarà protagonista, ora al lavoro”

LECCO – Riceviamo e pubblichiamo:

Con la definizione della Giunta comunale si chiude una prima importante fase di costruzione della squadra che guiderà la città di Lecco nei prossimi anni. Come Segretario Provinciale e Segretario Cittadino della Lega desideriamo rivolgere i nostri migliori auguri di buon lavoro al Vicesindaco Carlo Piazza e agli Assessori Cinzia Bettega e Stefano Parolari, chiamati a ricoprire incarichi di grande responsabilità in settori strategici per il futuro della città.

Le deleghe attribuite ai tre rappresentanti della Lega – sviluppo urbano e attrattività territoriale, cultura e turismo, lavori pubblici e mobilità – rappresentano ambiti centrali dell’azione amministrativa e testimoniano la fiducia riposta dal Sindaco Filippo Boscagli e dalla coalizione nelle competenze e nell’esperienza maturate dalla nostra classe dirigente.

Un augurio di buon lavoro va anche ai neo consiglieri comunali Laura Corti, Chicca Brambilla , Roberto Manfreda e Francesca Meles, che porteranno in Consiglio comunale sensibilità, esperienza e radicamento sul territorio, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza della Lega nelle istituzioni cittadine.

La composizione della squadra amministrativa conferma il ruolo determinante della Lega all’interno della maggioranza e il valore del percorso costruito negli anni sul territorio. Una squadra fatta di persone competenti, preparate e profondamente legate alla comunità lecchese.

Come Lega saremo una forza di governo leale, responsabile e concreta. Continueremo a presidiare con determinazione i temi che durante la campagna elettorale ci hanno consentito di raccogliere il consenso e la fiducia di tanti cittadini lecchesi: sviluppo della città, attenzione ai quartieri, sicurezza, mobilità, valorizzazione delle attività economiche, sostegno alle famiglie e qualità dei servizi.

Con spirito di collaborazione e senso delle istituzioni, lavoreremo affinché il programma condiviso con gli elettori possa tradursi in risultati e soluzioni concrete per Lecco.

Daniele Butti

Segretario Provinciale Lega Lecco

Emanuele Mauri

Segretario Cittadino Lega Lecco