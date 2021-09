Il parlamentare del PD ribadisce: “C’è l’assenso del ministero sulla convenzione Anas-Provincia”

Ma il consigliere di Appello lo bacchetta: “Basta annunci, passa il tempo e non c’è uno straccio di progetto”

LECCO – A fine luglio era intervenuto annunciando l’accordo trovato tra Anas e Provincia di Lecco per far ripartire il cantiere della nuova Lecco Bergamo, salvo poi essere smentito dalla Provincia che ha rivolto al parlamentare un invito alla cautela, facendo sapere che la trattativa con l’ente stradale era ancora in corso ; oggi è lo stesso on. Gianmario Fragomeli (PD) a confermare il via libera del Ministero sulla convenzione tra i due enti.

“L’avevo già anticipato, con particolare cognizione di causa e senza ‘fughe in avanti’, solo poche settimane fa, poco prima della pausa estiva – spiega Fragomeli – il testo della convenzione tra Anas e Provincia di Lecco per la ripartenza della progettazione esecutiva della Lecco-Bergamo aveva l’assenso del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Ed infatti, a seguito della recente presa visione e dell’ok al nuovo testo da parte della stessa Provincia di Lecco, il Ministero, in queste ore, mi ha nuovamente confermato che provvederà a dare il nullaosta formale ad Anas per stipulare la convenzione”.

“Dopo un confronto – prosegue il parlamentare – che si è rivelato complesso e impegnativo per i molti soggetti pubblici interessati e che mi ha visto fortemente impegnato nel corso di tutto l’ultimo anno, abbiamo infine superato tutte le difficoltà burocratiche. Finalmente, sarà possibile aggiornare e quantificare i costi di quest’opera e attivarsi quindi, subito dopo, al fine di recuperare le eventuali risorse aggiuntive necessarie al completamento dei lavori. In ogni caso – conclude Fragomeli – posso assicurare che il mio contributo non verrà meno fino a quando non avremo riaperto uno dei cantieri più importanti per il nostro territorio, destinato a realizzare un’infrastruttura non più rinviabile e assolutamente necessaria anche in previsione delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026″.

Corrado Valsecchi : “Annuncio trito e ritrito, servono fatti”

“Lecco – Bergamo : la sagra degli annunci!” commenta Corrado Valsecchi, ex assessore alle opere pubbliche oggi consigliere comunale all’opposizione.

“Nessuno di noi mette in discussione l’onestà intellettuale dell’on. Fragomeli, ma forse dovrebbe essere più cauto, prudente e meno suscettibile alle critiche. Per quanto ci riguarda che il Ministero abbia garantito per l’ennesima volta all’on Fragomeli che sta per dare il nulla osta per la progettazione esecutiva per la lecco Bergamo all’Anas per poter sottoscrivere la convenzione con la Provincia di Lecco non rappresenta certo una notizia degna di nota. Già annunciata, trita e ritrita!”

“Il problema, caro Fragomeli – si rivolge al parlamentare – non sono gli annunci ma che passa il tempo e non si vede uno straccio di progetto esecutivo. Il problema, caro Fragomeli, è che mi aspettavo che il progetto esecutivo fosse in capo all’Anas e non alla Provincia di Lecco che ha già dimostrato in passato i suoi limiti a gestire progettazioni così complesse. I cittadini di Chiuso e di Lecco, quelli della dorsale bergamasca se ne fregano delle reiterate e risentite comunicazioni : vogliono semplicemente i fatti. Che per il momento, come al solito, non si vedono”.