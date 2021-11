Nuova Lecco-Bergamo e SS36: si punta a nuove risorse dal Ministero

Rossi, Piazza e Formenti: “Regione ha chiesto al Ministero 5 interventi strategici per il territorio”

Gli esponenti regionali: “Nuovi interventi da ricomprendere nel contratto di Programma con Anas 2021-2025

LECCO – Nuovi finanziamenti potrebbero arrivare anche per il territorio lecchese dal Ministero delle Infrastrutture: Regione Lombardia ha segnalato ad Anas ulteriori nuove opere per l’assegnazione di risorse pubbliche dal piano pluriennale che sta predisponendo il ministero.

“Grazie ad un lavoro di squadra tra Giunta e Consiglio regionale all’interno di questo elenco sono stati inseriti per il territorio lecchese alcuni interventi” spiegano in una nota il sottosegretario regionale Antonio Rossi e i Consiglieri regionali Mauro Piazza e Antonello Formenti.

Le opere citate sono la nuova Lecco-Bergamo ovvero la variante di Vercurago e di Cisano, la terza corsia del Ponte Manzoni sulla Statale 36, l’adeguamento della galleria San Martino per passaggio dei mezzi infiammabili.

“Regione Lombardia, soprattutto in ottica Olimpica 2026, conferma grande attenzione alle esigenze emerse nel corso dei tavoli territoriali di questi anni ascoltando le richieste degli amministratori locali e degli attori economici -sottolineano Antonio Rossi, Mauro Piazza e Antonello Formenti- Ora inizia un percorso per reperire le risorse sufficienti affinché, nel quadro normativo dell’accordo Anas Ministero, si dia proseguo alle richieste del lecchese. Ci auguriamo che tutti gli attori in campo, ognuno per la propria parte, supporti l’azione regionale”.

“Un ringraziamento particolare va all’Assessore Claudia Terzi per l’attenzione dimostrata. Siamo certi che grazie al lavoro di squadra con il Governo, si possano realizzare queste infrastrutture che sono un’occasione straordinaria per lo sviluppo di tutto il nostro territorio” concludono.