Olgiate. L’assessore Maurizio Maggioni entra in Forza Italia

Sarà il nuovo responsabile del “Dipartimento Servizi sociali, disabilità e sanità”

Gagliardi: “Persona molto preparata, felici di averlo tra le nostre fila”

OLGIATE MOLGORA – Maurizio Maggioni, assessore ai servizi sociali del comune di Olgiate Molgora, è entrato in Forza Italia. “Grande è la soddisfazione per essere riuscito ad avere nelle proprie fila una persona di tale caratura, preparazione e umanità – il commento del segretario generale Roberto Gagliardi – L’assessore olgiatese è infatti molto conosciuto e apprezzato nell’ambiente politico e amministrativo meratese e d’ora in avanti grazie alla sua qualificata e lunga esperienza nel settore sarà il nuovo responsabile del “Dipartimento Servizi sociali, disabilità e sanità” nella locale formazione politica di Silvio Berlusconi e fin d’ora c’è da esserne certi che saprà organizzare un ottimo lavoro di squadra anche a livello di partito per raggiungere i migliori risultati al servizio dei cittadini”.

Maurizio Maggioni si era comunque già reso disponibile a mettere a disposizione la sua esperienza e infatti ha recentemente partecipato, come relatore sul tema delle materie sociali e sanitarie, al riuscitissimo evento “Dialoghi Azzurri” organizzato in un rinomato ristorante a Nibionno dai militanti e dirigenti lecchesi di Forza Italia soffermandosi sulle tipologie di disabilità che colpiscono molte famiglie anche nel nostro territorio, declinando gli aspetti più delicati e meno conosciuti di questo problema sociale fin dalla gravidanza per arrivare poi alla nascita e seguendolo durante i primi anni della vita fino ad arrivare all’età evolutiva.

“Questo senza trascurare le problematiche che si incontrano quando un disabile vuole, ad esempio, dedicarsi ad uno sport o confrontarsi con lo studio della musica coltivando al contempo amicizie e aspirazioni come ogni altro giovane della sua età. Particolarmente toccanti sono state le sue parole quando ha trattato l’argomento della “Solitudine delle famiglie” che sono troppo spesso trascurate o peggio abbandonate dalle strutture pubbliche nella gestione delle loro problematiche quotidiane”.

Alla notizia della sua nomina, unitamente all’augurio di buon lavoro da parte dei vertici del partito Azzurro, è giunta anche la nota di Maurizio Maggioni: “Esprimo riconoscenza al partito Forza Italia Lecco ed al segretario Roberto Gagliardi per avermi nominato ‘Responsabile del dipartimento servizi sociali, disabilità e sanità’. Spero di poter svolgere il compito assegnatomi con soddisfazione per tutti i membri del partito e di poter costituire un gruppo di lavoro che possa portare una significativa contribuzione alle tematiche assegnate. Spero, insieme al gruppo costituente, di essere di stimolo alla discussione e confronto su delle tematiche tanto problematiche e attuali come il benessere e la dignità delle persone beneficiarie”.