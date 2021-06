Pizzul e Straniero (Pd): “Se il Veneto ha già deliberato, la Lombardia aspetta ancora”

“Ciascuno faccia la sua parte, altri ritardi sono inaccettabili”

MILANO / LECCO – “La Regione Lombardia non ha ancora deliberato l’intesa sullo schema di statuto della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., bloccando di fatto la realizzazione delle opere di collegamento per i siti dei giochi invernali per i quali il Governo precedente ha stanziato un miliardo di euro”.

È quanto emerso oggi, in Consiglio regionale, durante la discussione di una mozione presentata dal capogruppo del Pd Fabio Pizzul e dal consigliere Raffaele Straniero che chiedeva alla giunta regionale di approvare la delibera di intesa e dare così il via libera alla costituzione della società che dovrà realizzare le infrastrutture.

“A differenza di quanto già fatto dalla Regione Veneto, la giunta regionale della Lombardia attende che il ministero, oggi rappresentato per le infrastrutture olimpiche dal sottosegretario leghista Alessandro Morelli, invii un testo definitivo di statuto creando, nei fatti, uno stallo che blocca tutto” spiegano i consiglieri.

La mozione è stata respinta con i voti contrari della maggioranza a guida leghista.

“Qualcuno sta ciurlando nel manico e non va bene – spiegano Pizzul e Straniero -. Quel che è certo è che, a differenza del Veneto, la Lombardia non ha deliberato il proprio accordo allo schema di statuto della società e dà la responsabilità al Governo. Ma quella responsabilità è del leghista Alessandro Morelli, che dovrebbe fare tutto il possibile per avviare la realizzazione delle infrastrutture, ivi compreso fornire ciò che la Regione Lombardia dichiara di attendere per fornire la propria intesa. L’impressione è che si parlino lingue diverse e che questo stia creando ritardi difficilmente comprensibili. A noi non importa la polemica, ci preme, invece, che si possa immediatamente procedere a far nascere questa società, che si realizzino le opere nell’interesse di tutti i lombardi e tutti gli italiani, senza perdere ulteriore tempo prezioso. E questo non sta avvenendo.”