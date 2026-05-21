Oltre 50 volti noti lecchesi sostengono Mauro Fumagalli: “Lecco ha bisogno di una guida concreta”

Nel finale della campagna elettorale arriva il sostegno pubblico di figure del mondo delle professioni, della scuola, dell’impresa e della cultura

I sostenitori di Fumagalli: “Lecco ha bisogno di una guida che conosca la città e affronti i problemi reali senza slogan”

LECCO – Oltre cinquanta volti noti del territorio lecchese hanno scelto di rendere pubblico il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Mauro Fumagalli nel rush finale della campagna elettorale per le amministrative 2026.

Tra i sostenitori figurano professionisti, imprenditori, docenti, medici, rappresentanti del terzo settore, del mondo culturale e della sicurezza, in un appoggio trasversale che coinvolge differenti ambiti della società cittadina.

“Quando programmi e promesse finiscono per assomigliarsi, la vera differenza la fanno le persone: la loro serietà, il loro equilibrio, la capacità di ascoltare e di costruire fiducia. Lecco ha bisogno di un sindaco affidabile, competente, concreto, una guida che conosca la città, sappia tenere unita la comunità e affronti i problemi reali senza slogan né contrapposizioni sterili”, spiegano i sostenitori di Fumagalli.

Nel sostegno al candidato di Orizzonte per Lecco viene evidenziato “il senso delle istituzioni, l’esperienza sul campo, il rispetto genuino per le persone, la capacità di dialogare e di decidere con misura e responsabilità”, qualità definite “oggi più necessarie che mai”.

Tra i temi richiamati dai sostenitori figurano le sfide legate all’abitare, alla mobilità, ai servizi e alla valorizzazione del patrimonio cittadino “umano, culturale, naturale e sportivo”, con l’obiettivo di costruire “una città che ascolta. Che costruisce. Che non divide”.

I nomi diffusi in queste ore rappresentano, secondo quanto comunicato dal gruppo che sostiene Fumagalli, solo una parte delle adesioni che stanno emergendo negli ultimi giorni della campagna elettorale.

Tra i firmatari figurano Andrea Arzani, Giuditta, Letizia e Maria Antonietta Berera, Emanuela Beretta, Patrizia Beretta, Bruno Biagi, Michele Blandino, Gaia Bolognini, Elena Braganti, Marisa Brigatti, Giuseppe Caccialanza, Amanda Capasso, Fernanda Castellani Oggioni, Stefano Cappoli, Roberto Chiesa, Stefano Citterio, Paola Colombo, Emma Gatti, Gabriella Compagnoni, Mauro Frigerio, Matteo Fumagalli, Stefano Gilardi, Giorgio Gualzetti, Antonio Guadagnino, Enea Mainetti, Daniele Mattana, Fernando Molinari, Maria Oggioni, Antonio Pattarini, Fiorella Pedrone, Emanuela Pizzardi, Carlo Polvara, Nicola Pontiggia, Marialuisa Reatti, Angelo Riva, Anna Riva, Marco Rossi, Giovanna Rotondo, Giorgio Rusconi, Ludovica Rusconi, Lucia Sacchi, Filippo Sala, Salvadore Domenico, Roberto Schellino, Gianclaudio Tagliaferri, Michele Tavola, Corrado Valsecchi, Stefano Valsecchi, Vera Ventola e Lucio Zanini.