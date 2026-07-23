Operaio morto sulla SS36, dal PD e da AVS l’appello: “Servono prevenzione e controlli”

Dopo la morte del 27enne Silvester nel cantiere della galleria Monte Piazzo, arrivano gli interventi del consigliere regionale del PD Gian Mario Fragomeli e della segreteria provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra

Fragomeli: «Ogni vittima è una sconfitta per tutti». Alleanza Verdi e Sinistra: «La sicurezza non può essere sacrificata alle logiche economiche»

LECCO – Alla tragedia costata la vita a Silvester, il giovane operaio di 27 anni morto nella notte nel cantiere della galleria Monte Piazzo lungo la Statale 36, seguono le reazioni del mondo politico. Dai banchi del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra arriva un messaggio unanime di vicinanza alla famiglia e ai colleghi del lavoratore, accompagnato dalla richiesta di un deciso rafforzamento delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il consigliere regionale del Partito Democratico Gian Mario Fragomeli ha espresso le proprie condoglianze ai familiari della vittima e ai colleghi presenti al momento dell’incidente. “Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia del lavoratore morto nel cantiere della galleria del Monte Piazzo, a Colico. E sono vicino ai suoi colleghi che hanno dovuto assistere a una tragedia che colpisce tutta la società civile. Ogni volta che registriamo un morto sul lavoro, e purtroppo in Lombardia non sono pochi, è una sconfitta per tutti. Dobbiamo fare di più per evitare questa strage ingiustificata”.

Fragomeli ha ricordato come il tema sia da tempo al centro delle richieste avanzate dal Partito Democratico anche in Consiglio regionale, attraverso la Commissione competente. Secondo il consigliere è necessario partire da una maggiore prevenzione, coinvolgendo direttamente i datori di lavoro e promuovendo una vera cultura della sicurezza. A questo devono affiancarsi una formazione specifica sui rischi, accessibile e comprensibile sia ai lavoratori italiani sia a quelli stranieri, oltre a un potenziamento dei controlli ispettivi, oggi penalizzati dalla carenza di personale.

“È necessario risolvere il problema della mancanza di addetti alle ispezioni, che devono poter disporre anche di tecnologie avanzate. Sono i primi passi, fondamentali, per fermare questa inaccettabile scia di lutti”, conclude Fragomeli.

Sulla tragedia è intervenuta anche la Segreteria provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra Lecco, che ha espresso «il più profondo cordoglio» per la morte del giovane operaio, rivolgendo la propria vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutte le persone che gli erano vicine. Per AVS, ogni incidente mortale sul lavoro rappresenta «non soltanto una tragedia umana intollerabile, ma il sintomo evidente di una falla sistemica nell’intero apparato di tutela professionale e una sconfitta per le istituzioni del Paese».

Nel comunicato si sottolinea come la salute e la sicurezza sul lavoro debbano essere considerate «un pilastro costituzionale non negoziabile» e non possano essere subordinate alle esigenze produttive o all’accelerazione dei tempi di cantiere. Quando il diritto al lavoro diventa un rischio per la vita, si legge ancora, «si spezza il patto sociale di cittadinanza», rendendo necessaria una responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e tutti gli attori della filiera produttiva.

A intervenire è anche il senatore Tino Magni, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e sulla sicurezza. «Di fronte all’ennesima vittima del lavoro il primo dovere è quello del rispetto e della profonda vicinanza ai familiari. Tuttavia il cordoglio formale e i rituali della memoria, da soli, risultano del tutto inefficaci nel fermare la catena degli incidenti».

Magni sottolinea la necessità di accertare rapidamente eventuali responsabilità e verificare che tutte le misure di prevenzione previste siano state effettivamente applicate. «È necessario superare la concezione che considera la sicurezza un semplice costo aziendale o un adempimento burocratico. Si tratta di un diritto umano inalienabile».

Tra le priorità indicate figurano il rafforzamento dei controlli ispettivi, una formazione continua dei lavoratori e una revisione del sistema degli appalti e dei subappalti, contesti nei quali, secondo il senatore, troppo spesso la sicurezza rischia di essere sacrificata alla riduzione dei costi.

Anche la segreteria provinciale di AVS ribadisce infine il proprio impegno affinché la sicurezza nei luoghi di lavoro diventi una priorità politica, chiedendo maggiori investimenti nella prevenzione, nel potenziamento delle ispezioni e in una revisione delle norme sugli appalti che ponga «la salvaguardia della vita e della dignità umana» come criterio prioritario e inderogabile.