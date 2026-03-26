Orizzonte per Lecco: Mauro Fumagalli lancia la campagna elettorale

Illustrate le linee guida del programma elettorale

“Muoversi, Abitare e Valorizzare sono le nostre parole d’ordine”

LECCO – In tanti, nel tardo pomeriggio di oggi, hanno partecipato all’incontro con Mauro Fumagalli, candidato sindaco della lista Orizzonte per Lecco, in cui sono state illustrate le linee guida del programma elettorale. E’ stato scelto di partire da un rione, San Giovanni, e precisamente dal Bar Agorà.

“Non è una scelta casuale, perché l’agorà è la piazza principale della polis, il luogo dove si costruisce la città – ha detto Fumagalli -. L’altro aspetto importante è che ci troviamo in un rione e questo sottolinea lo stile con cui vogliamo affrontare la campagna elettorale e, se i cittadini lo vorranno, l’amministrazione della città: il nostro fare politica va nel senso di costruire una città che sia di tutti e non solo di alcuni”.

Una campagna elettorale all’insegna della sobrietà: “Senza un impegno esagerato di risorse nella convinzione che proprio come si gestiscono le risorse è sintomatico del mondo in cui si vuole gestire la città. All’interno del nostro gruppo c’è molto rispetto per risorse che sono completamente trasparenti e, soprattutto, nessuno di coloro che mi sta dando una mano chiede qualcosa in cambio”.

Non sarà nemmeno una campagna elettorale urlata: “Non è nel nostro stile, anche se non mancheremo di sottolineare puntualmente tutte le cose. Siamo consapevoli che c’è una notevole complessità nella nostra società, è troppo facile semplificare e fare promesse. Non abbiamo la pretesa di avere la soluzione in tasca per tutti i problemi, ma vogliamo metterci in ascolto di tutti i cittadini. L’ascolto è proprio l’esigenza che ci è stata espressa da tante persone perché in molti si sono sentiti traditi in questi anni. Vogliamo che l’ascolto sia l’elemento che ci caratterizza: siamo convinti che tutti possono dare il proprio contributo, perché le soluzioni vere sono solo quelle condivise. E’ questo il senso dell’utilizzo del camper, che percorrerà metro per metro tutti gli angoli di Lecco, fermandosi per incontrare, ascoltare, raccogliere proposte e soprattutto conoscere da vicino i problemi, ipotizzando insieme ai cittadini delle soluzioni”.

“Lecco una città che unisce”, questo il filo conduttore che tiene insieme il programma di Orizzonte per Lecco: “Viviamo in una città che ha caratteristiche precise: è a metà tra Milano e l’Europa; è a metà della fascia pedemontana Est/Ovest; è tra lago e montagna; Lecco è un capoluogo di provincia che ha la responsabilità e il dovere di guidare lo sviluppo del territorio. Abbiamo pensato a un programma che possa tenere insieme tutti questi elementi e da questa riflessione è nato lo slogan ‘Lecco città che unisce’. Abbiamo in mente un’idea diversa di città: a Lecco vogliamo ridare quell’unità che sembra essersi persa in questi anni, purtroppo anche per scelte spesso divisive e ancor meno condivise, recuperando il rapporto con tutte le componenti che la rendono unica e tornando ad attribuire al capoluogo quel ruolo che gli compete in termini di ponte che unisce”.

E proprio in questa direzione si è cominciato a costruire il programma, un percorso che è partito da tre parole d’ordine: Muoversi, Abitare e Valorizzare. Ognuno di questi temi è coordinato da una persona, rispettivamente Alberto Locatelli, Nicola Pontiggia e Giacomo Mainetti.

“Il tema dell’abitare deve essere una importante leva per realizzare coesione e dare opportunità. Serve un piano per la casa serio che sappia tenere assieme i diversi aspetti per questo abbiamo pensato a una Agenzia Speciale per la Casa che sia multi-territoriale, che possa tenere assieme domanda e offerta offrendo garanzie e possa mediare tra interessi diversi, magari partendo proprio dal riuso degli immobili che ci sono già e integrando la necessità abitativa con i servizi. Sul muoversi pensiamo a una mobilità ragionevole e non ideologica, anche se questo significa rimettere in discussione alcune scelte palesemente sbagliate come il ‘ponte vecchio a ore’. Sicuramente serve una pianificazione sovracomunale che possa coordinare le varie esigenze e mobilità diverse. E poi c’è la parola valorizzare a partire dal patrimonio di relazioni, di persone e di associazioni che la nostra città possiede, per arrivare alla valorizzazione dei beni pubblici e del patrimonio naturale. Un esempio su tutti è il municipio per il quale in questi anni si sono sprecate parecchie risorse per avere solo rattoppi, per questo vogliamo valorizzare l’immobile di via Marco D’Oggiono per dare una risposta a un problema che c’è da tempo”.

Se la lista completa dei candidati della lista Orizzonte per Lecco sarà presentata ufficialmente dopo Pasqua, la campagna vera e propria è già partita in questi giorni con i primi incontri nei rioni di Lecco. Orizzonte per Lecco ha deciso di dotarsi anche di una linea diretta con il candidato sindaco, un numero telefonico appositamente creato (3895459918), con cui chiunque può parlare con Mauro Fumagalli, anche attraverso Whatsapp. Infine, durante la serata è stato presentato il motivo musicale che accompagnerà la campagna elettorale.