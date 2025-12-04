Orizzonte per Lecco: presentato il simbolo della lista a sostegno di Mauro Fumagalli

“Si tratta di un progetto aperto, nato per offrire una alternativa ai cittadini di Lecco”

Contestualmente nasce il gruppo consigliare con Corrado Valsecchi, Clara Fusi e Giovanni Tagliaferri (capogruppo)

LECCO – E’ stata presentata ufficialmente oggi pomeriggio, giovedì, presso l’Ostello di Lecco, la lista Orizzonte per Lecco a sostegno del candidato sindaco Mauro Fumagalli. Nell’occasione è stato presentato il simbolo del progetto in cui, nelle settimane passate, sono confluiti Azione, Appello per Lecco, il gruppo consigliare Per Lecco (Giovanni Tagliaferri e Clara Fusi), e Insieme.

“Correremo con una lista unica, alcuni nomi sono già stati individuati, ma comunque verranno resi noti a tempo debito – ha spiegato il candidato sindaco Mauro Fumagalli -. La lista avrà la fisionomia dei gruppi che la compongono e dovrà rappresentare tutti i ‘mondi’ della nostra città. Si tratta di un progetto aperto a tutti i cittadini (orizzonteperlecco@gmail.com), gli unici requisiti richiesti sono la passione per la città, la voglia di spendersi e le competenze”.

Fumagalli è poi entrato nel merito del nome e del simbolo della lista: “Orizzonte per Lecco, dove il ‘per’ dà la cifra nostro impegno per la città, non scendiamo in campo per far guerra a qualcuno. ‘Lecco’ è il cuore del nostro progetto, è la nostra città che vogliamo veder crescere. ‘Orizzonte’ è ciò che ci deve aiutare a tenere sempre lo sguardo alto e avanti, vogliamo portare proposte e idee che guardano al futuro. Sentiamo il bisogno di dare a Lecco un’idea di futuro nuova e aggiornata”.

Nel simbolo il colore predominante è blu del cielo e del lago, attraversato da una linea bianca che ricorda in modo stilizzato sia le nostro montagne che le onde del lago, ma anche delle persone che si tengono per mano. E poi il nome della lista in giallo: “Giallo come il sole perché vogliamo far nascere una nuova luce sulla nostra città”.

Come detto, nome della lista e programma verranno presentati a tempo debito ma Fumagalli ha voluto soffermarsi su tre capisaldi del progetto politico: “Abitare, muoversi e valorizzare. Abitare perché il tema della casa è fondamentale, ma in senso più ampio è tutto ciò che ci fa vivere bene nella nostra città: dalla sicurezza, alla crescita, alla formazione… Muoversi è il tema che oggi è sotto gli occhi di tutti e ha sicuramente bisogno di qualche pensiero di più ampio respiro: è tempo di attivare alleanze e sinergie con i comuni limitrofi perché oltre a pensare a chi si muove in città dobbiamo pensare anche a chi l’attraversa. Valorizzare, infine, significa dare valore a tutti coloro che in città operano e si danno da fare. Puntiamo a fare sistema, a metterci insieme lasciando da parte anche le appartenenze se può servire a risolvere i problemi. La sensazione è che in questi anni ci sia stato un po’ di sfilacciamento”.

“Vogliamo offrire una opportunità che possa essere interessante per i cittadini e, per farlo, abbiamo messo da parte il nostro io per privilegiare il noi – ha concluso Fumagalli -. Mi preme sottolineare che, mai come oggi, l’unico voto utile è quello che va a superare il blocco di una destra e sinistra che trovano il loro senso nella contrapposizione, altrimenti resteremo sempre dentro a questo schema senza mai cambiare”.

Orizzonte per Lecco approda in consiglio comunale

I consiglieri Corrado Valsecchi (Appello per Lecco), Clara Fusi e Giovanni Tagliaferri (fuoriusciti dalla maggioranza ed entrati nel gruppo misto prima di creare il gruppo Per Lecco) hanno costituito il gruppo consigliare di minoranza Orizzonte per Lecco, con Tagliaferri nel ruolo di capogruppo.

“Siamo un movimento antagonista e alternativo a un bipolarismo rappresentato da una sinistra divisa in gruppi che si cannibalizzano e da una destra che non è d’accordo su niente – ha detto Corrado Valsecchi -. Siamo qui per dare un’offerta diversa ai cittadini di Lecco con un candidato che, propria a partire dall’umiltà e dalla capacità di ascolto, ha uno stile completamente diverso da ciò che rappresenta oggi la città. Stiamo portando avanti un progetto che guarda esclusivamente ai bisogni e alle necessità della nostra città. E’ arrivato il momento di abbandonare gli stereotipi legati ai partiti, perché non è facendo l’interesse di partito che si fa l’interesse della comunità, altrimenti si finisce sempre nello stesso vicolo cieco. Ci piacerebbe riuscire a parlare a quella fetta di elettori che non va più a votare perché ha il rigetto dei partiti”.

Anche Clara Fusi e Giovanni Tagliaferri hanno sottolineato la convinzione di unirsi per condividere un progetto e l’ultimo pezzetto di consigliatura: “Sicuramente vogliamo distinguerci dalla maggioranza sia nel metodo che nello stile con cui vengono fatte le cose”.