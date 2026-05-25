Orizzonte per Lecco si ferma al 5%, Fumagalli: “Pensavo qualcosa in più”

Secondo il candidato sindaco ha pesato anche il forte astensionismo

“Non è un bel segnale: la partecipazione è il primo modo perché le città siano amministrate bene”

LECCO – “Siccome dico sempre quello che penso, francamente pensavo che avremmo preso qualche voto in qui”. Mauro Fumagalli, candidato sindaco di Orizzonte per Lecco, non nasconde un pizzico di rammarico per un risultato che si è fermato intorno al 5%. La lista civica, che si era proposta come un’alternativa, ha raggiunto un risultato timido.

“Credo che sia un risultato positivo se si tiene conto del grande astensionismo che si è verificato a questa tornata elettorale (a Lecco ha votato solo il 60,46% contro il 64,71% di sei anni fa, ndr) – ha continuato Fumagalli -. Proprio sull’astensionismo mi sarei aspettato un risultato migliore e questo significa che è già passata l’ubriacatura del referendum che aveva riportato alle urne tanta gente, anzi siamo tornati sotto i livelli della precedente tornata elettorale. Questo non è un bel segnale perché sono convinto che il primo modo perché le città siano amministrate bene è che la gente partecipi. Gli elettori, però, ci hanno assegnato questo posto e lo eserciteremo fino in fondo e al meglio in consiglio comunale sulla base dei seggi che otterrà la nostra lista”.

Quanto conta il risultato di Orizzonte per Lecco in chiave ballottaggio? “La questione ballottaggio riguarda Boscagli e Gattinoni – ha continuato Fumagalli -. Vedremo cosa succederà in questi giorni, ovviamente non dipende da noi, ma se avremo un ruolo si deve giocare all’interno delle regole della politica e non in base a simpatie o antipatie. La legge prevede meccanismi precisi e dentro quei meccanismo si può ragionare”.