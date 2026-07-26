Orizzonte per Lecco sull’Hub di via Balicco: “Persi tre ricorsi su tre, non si ripetano gli errori del passato”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del gruppo Orizzonte per Lecco riguardo il progetto dell’hub dei bus in via Balicco a Lecco

“Le grandi trasformazioni urbane non possono essere affrontate con superficialità né, soprattutto, con logiche di contrapposizione”

LECCO – Orizzonte per Lecco ha letto con molta attenzione le tre sentenze che hanno fatto registrare la sconfitta del Comune di Lecco nei tre distinti ricorsi relativi alla realizzazione del terminal bus di via Balicco.

Per quanto ci riguarda, senza entrare nel merito delle motivazioni puntuali con cui il Tar ha assunto le proprie decisioni – motivazioni peraltro ampiamente contenute nelle osservazioni che fin dall’inizio i nostri Consiglieri uscenti hanno sempre sottolineato – valutiamo questo un richiamo severo al metodo con cui sono state assunte alcune scelte strategiche negli anni scorsi. Un metodo che troppo spesso ha privilegiato decisioni calate dall’alto rispetto all’ascolto e alla partecipazione della comunità. Un metodo che, non ultimo, è costato alle casse del Comune, dunque dei lecchesi, migliaia di euro per spese legali, studi e un progetto che ora risulta evidentemente impraticabile. Ora la città deve guardare avanti. Ci auguriamo che l’attuale amministrazione faccia tesoro di quanto emerso in sede giudiziaria e non ripeta gli stessi errori. Lecco ha bisogno di una politica capace di ascoltare, condividere le scelte, valutare con serietà tutte le alternative progettuali e mettere al centro i bisogni reali dei cittadini.

Le grandi trasformazioni urbane non possono essere affrontate con superficialità né, soprattutto, con logiche di contrapposizione. Servono competenza, trasparenza, capacità di dialogo e soprattutto rispetto per il territorio e per le persone che lo vivono ogni giorno.

Orizzonte per Lecco continuerà a sostenere una visione di città moderna e sostenibile, attenta alla qualità della vita dei quartieri, alla tutela degli spazi urbani e alla corretta gestione delle risorse pubbliche. La sentenza del TAR rappresenta oggi un’occasione per ripartire con maggiore responsabilità e costruire soluzioni realmente condivise nell’interesse di tutta la comunità lecchese.